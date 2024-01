Afrique: CAN 2023 - Le Sénégal rejoint les huitièmes de finale !

Le Sénégal bat le Cameroun et file en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la deuxième journée des matches de poules.

Le Sénégal, favori sur le papier, déroulait son football de manière assez impressionnante et étouffait une équipe camerounaise bien trop brouillonne et même décevante. De manière logique, les Lions ouvraient le score grâce encore une fois à un joueur de l'OM. Cette fois-ci, ce n'était pas Pape Gueye comme au premier match, mais Ismaïla Sarr qui trouvait la faille. Sa belle frappe trompait un Onana impuissant (16e, 1-0).

Le Cameroun ne parvenait pas à revenir avant la fin de la première période et ne semblait surtout pas avoir les armes pour perturber une défense sénégalaise impressionnante de sérénité. Même au retour des vestiaires, quand les coéquipiers de Sadio Mané reculaient doucement, les Lions Indomptables n'arrivaient pas à se procurer la moindre occasion. Et le Sénégal appuyait sur l'accélérateur une seule fois en seconde période, suffisant pour faire le break. C'est Habib Diallo qui trompait encore Onana (2-0, 71e). On s'attendait alors à une fin de match tranquille, mais la réduction de l'écart de manière anodine signée Jean-Charles Castelletto relançait la fin de match (2-1, 84e).

Dans les dernières minutes, le Cameroun retrouvait un peu de confiance et faisait douter clairement le Sénégal. Et le tournant du match se déroulait dans le temps additionnel. Sur un nouveau centre camerounais, dans les ultimes minutes, Georges-Kévin Nkoudou ne cadrait pas sa tête alors qu'il était pourtant tout seul. Un raté qui condamnait les siens, car dans la foulée, sur la contre-attaque, Sadio Mané scellait la victoire des siens d'une belle frappe (3-1, 90e+6). Le Sénégal assure trois nouveaux points et se qualifie déjà pour les 8es de finale. Il faudra compter sur eux cette année encore. Le Cameroun tombe encore, sous les yeux de Samuel Eto'o, et pourrait sortir dès les phases de poules s'il ne gagne pas contre la Guinée au prochain match.

Feuille de match :

Vendredi 19 janvier 2024, 17H, Stade de Yamoussoukro

Deuxième journée, phase de poules CAN 2023

Arbitre : Mahmood Ali Mahmood Ismail

Sénégal vs Cameroun : (3-1)

Buteurs : Ismaila Sarr, Habib Diallo, Sadio Mané pour le Sénégal / Castelletto pour le Cameroun

Avertissement : Kemen, Castelletto, Neyou pour le Cameroun / Abdou Diallo, pour le Sénégal

Composition des deux équipes :

Sénégal : Mendy, Koulibaly, Krépin Diatta, Diallo, Jakobs, Lamine (Pathé Ciss, 90e), Pape Sarr (I. Gueye, 74e), Pape Gueye, Ismaila Sarr (Ndiaye, 82e), Habib Diallo (Jackson, 81e), Sadio Mané

Cameroun : Onana, Tolo, Tchato (Tchamadeu, 90+1), Wooh, Castelletto, Neyou (Ntcham, 79e), Kemen, Zambo, Ngamaleu (Faris, 74e), Magri, N'koudou

Crédit photo : CAF