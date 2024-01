Afrique: CAN 2023 - Sans Guirassy, la Guinée défait la Gambie

La Guinée remporte une victoire 1-0 contre la Gambie ce vendredi, lors de leur deuxième match à la CAN 2023 dans le Groupe C, augmentant leurs chances de passer en huitièmes.

Malgré un Serhou Guirassy sur le banc, la Guinée a abordé ce match avec beaucoup d'initiatives offensives. Des attaques placées d'entrée ont fait peur à la Gambie. Une domination nette dans les trente premières minutes a donné du spectacle aux fans de football, sans pour autant réussir à ouvrir le score.

Quelques vagues des Scorpions de la Gambie sur des actions offensives de Musa Barrow ont failli surprendre l'équipe adverse. À la 39e minute, le Syli national est passé près de l'ouverture du score, mais la frappe d'Aguibou Camara au point de penalty a été étouffée par la défense guinéenne.

Derrière, à la 40e, Mohamed Bayo a envoyé un coup de casque précis sur le gardien adverse, qui a capté le ballon sans danger. Malgré un engagement offensif, la Guinée rentre au vestiaire avec un nul vierge, face à une équipe gambienne solide défensivement.

Mi-temps décisif pour le Syli

Après la pause, la Guinée est revenue plus engagée offensivement. Malgré ses assauts répétés, le Syli National n'a finalement réussi à ouvrir le score qu'à la 69e, après une porte de balle d'un défenseur gambienne dans sa surface. Futé et en vrai renard, Camara a planté son pied pour convoyer le ballon et concrétiser cette phase de jeu sur une passe décisive de Guilavogui.

Derrière, les Scorpions ont eu d'énormes opportunités pour revenir dans le match. Ne serait-ce la maladresse d'Omar Colley. C'est dans cette allure que la Guinée remporte 1-0 ce match, réduisant au passage les chances de la Gambie de passer en huitièmes.

Désormais avec 4 points, la Guinée occupe la deuxième place du Groupe C, derrière leur prochain adversaire, le Sénégal (6 points et qualifié). Le Cameroun (1 point) est troisième et doit défier le dernier du groupe lors du match décisif, la Gambie.

Fiche de match :

Date : 19 janvier 2024.

Rencontre : Guinée VS Gambie

Compétition : CAN 2023 (Groupe C, 2e journée)

Stade : Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

Arbitres : Abdel Aziz Mohamed Bouh (Principal), Arsénio Chadreque Marengula, Danek Moutsassi (Assistants), Ibrahim Kalilou Traore (Quatrième arbitre), Bouchra Karboubi, Dahane Beida (VAR).

Température : 32 degrés.

Affluence : 20.000 places remplies au 20 %.

Cartons : rouge 0 / jaune 4 (Gambie : Barrow 9', Sowe 89' / Guinée : Diakité 19', Jeanvier 89')

But : Aguibou Camara (Guinée, 69e).

Titulaires (Remplaçants) :

XI de la Guinée : Koné, Diakité (Conte86'), Jeanvier, Diakhaby, Sylla, Moriba (Diawara 87'), Touré, Guilavogui (Keïta 77'), Camara, S. Sylla (F. Conté 78e), Bayo (Kanté 92').

XI de la Gambie : Gaye, Janko, Gomez, O. Colley, Mendy, Sonko Sundberg (Sowe 81'), E. Darboe (Barry 62'), Fadera (Minteh 62'), Jallow, E. Colley (Badamosi 72'), Barrow.