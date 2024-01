Afrique: CAN2023 - Sofiane Feghouli (Algérie) - « On veut réagir face au Burkina - Faso »

interview

Sofiane Feghouli, le milieu de terrain algérien s'est exprimé c'est après-midi en zone mixte. « Soso» estime qu'une réaction s'impose, demain, face au Burkina - Faso après le nul concédé contre l'Angola (1-1), lors de la première journée.

Comment se présente la rencontre de demain pour vous ?

Il nous faut un état d'esprit irréprochable. On se focalise actuellement sur celà pour tenter de remporter notre match face à une très bonne équipe du Burkina - Faso, faut-il le souligner. Nous avons bien analysé notre dernier match face à l'Angola. Qu'est ce qui a été bien fait et qu'est qui n'a pas été bien fait. En tous cas , ce que j'ai remarqué c'est que tout le groupe est très motivé et surtout déterminé à se surpasser face au Burkina - Faso. On doit se donner à fond sur le terrain et appliquer les consignes du coach pour espérer bousculer notre adversaire.

Le match va débuter à 14h, ce détail peut- il vous perturber ?

Sincèrement, on ne se focalise pas sur ce détails, loin de la , on savait depuis des mois qu'on aller jouer à 14h face au Burkina - Faso. Pour nous, jouer à 14h ou à 20h c'est la même chose, le plus important c'est de bien négocier ces matchs - là.

Cette situation ne vous fait pas rappeler le scénario de la CAN du Cameroun ?

Je pense que ce souvenir est derrière nous. Certes , les situations se ressemblent, mais ma foi, l'équipe s'est bien ressaisi et elle a bien réagit en 2023 ou elle est est restée invaincue.

'ous avons une bonne équipe, un mix entre des joueurs expérimentés et de nouveau joueurs talentueux aussi. Je pense sérieusement qu'il y a de la qualité dans notre groupe. À nous de savoir bien réagir pour tenter de déjouer cette équipe Burkinabè.

Êtes vous prêts pour jouer face au Burkina - Faso ?

Je me sens en forme en tous cas, après la dernière décision revient au coach. Je me mets à la disposition de l'entraîneur et de l'équipe nationale, même si je joue cinq minutes seulement. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas dans un club. Le plus important c'est que l'équipe va de l'avant et gagnera, peu importe qui sera aligné demain.