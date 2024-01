Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Janvier 2024

Ethiopie : Coopération- Le personnel de la Bad de retour

Après l’agression de deux de ses employés par les forces de sécurité éthiopiennes, le patron de Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a rencontré le Premier ministre Abiy Ahmed. Qui lui a présenté des excuses. (Source : Jeune Afrique)

Rdc : Investiture du président Tshisekedi- Une invitation déposée chez l’ex-président Kabila

Une invitation a été adressée à l’ancien président Joseph Kabila pour assister à la cérémonie d’investiture du président réélu Félix Tshisekedi, prévue le 20 janvier au Stade des Martyrs de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, comme l’a annoncé, jeudi, le Haut Représentant du chef de l’État, Serge Tshibangu, lors d’un briefing spécial au stade des Martyrs à Kinshasa, consacré aux préparatifs de l’investiture du Président de la République démocratique du Congo. L’invitation a été transmise par le Protocole d’État avec accusé de réception des services de l’ancien président, le sénateur à vie Kabila. « L’ancien Président Joseph Kabila a reçu une double invitation, en tant qu’ancien chef de l’État et en tant que sénateur membre du Sénat, ainsi qu’en tant que citoyen congolais. Il est donc invité triplement », a précisé le Haut Représentant Serge Tshibangu. (Source : Acp)

Guinée : Atteinte à la liberté de presse- Des journalistes interpellés

Ils s'étaient rassemblés à la Maison de la presse pour manifester leurs inquiétudes quant à liberté de presse, mais ils n'en ont même pas eu le temps. Le jeudi 18 janvier, sous les yeux de leurs confrères, trois journalistes qui ressortent de l'institution sont arrêtés par une équipe de gendarmes. Des pickups des forces de l'ordre prennent place tout autour de la scène dans le quartier minière, commune de Dixinn, en banlieue de Conakry. (Source : Dw)

Sénégal : Can2023- Les Lions de la Téranga en 8e de finales

Les Lions de la Téranga du Sénégal ont dominé les Lions indomptables du Cameroun, 3 buts à 1 dans le choc du groupe B de la Can 2023. La confrontation a eu lieu dans l’après-midi du vendredi 19 janvier 2024.Après le Cap-Vert, le champion d’Afrique, le Sénégal a validé son billet pour les 1/8es de finale de la Can Côte d’Ivoire 2023. Les Sénégalais ont dominé les Camerounais, 3 buts à 1. Après avoir ouvert le score à la 16e minute par Ismaila Sarr, en première période, le Sénégal a enfoncé le clou en seconde période. De retour de la mi-temps, à la 71e minute, les Lions de la Téranga ont doublé la mise par Habib Diallo. Dans un sursaut d’orgueil, les Camerounais réduisent le score par le défenseur Castelletto après la 83e minute de jeu.Mais le Sénégal revient à la charge et tue tout espoir du Cameroun dans les arrêts de jeu. Sadio Mané sur un plat du pied trompe André Onana. 3 buts à 1 en faveur du Sénégal au coup de sifflet final.( Source : alome.com)

Mali : Spécial 20 Janvier 2024, Colonel Sadio Camara - « L’Armée doit avoir des liens toujours plus forts avec son peuple »

Il a magnifié l’engagement patriotique des Forces armées maliennes dont les résultats probants font, aujourd’hui, la fierté de tous les Maliens. Il a insisté aussi sur la consolidation des liens indissolubles qui lient l’armée à son peuple. Selon lui, au-delà de la tradition consacrée par l’usage, la commémoration de la fête de l’Armée est un moment important plein de symboles pour notre pays et notre peuple. C’est aussi un moment de recueillement chargé de respect et une occasion renouvelée tous les ans, pour notre peuple de témoigner sa reconnaissance et son soutien à nos forces de défense et de sécurité pour leur combat et leurs sacrifices pour la défense du territoire et la protection des citoyens. « Le ministère de la Défense et des Anciens combattants, au regard du contexte socio-politique et sécuritaire actuel du pays, place ce 63e anniversaire de notre armée sous le signe de l’accélération du processus de reconquête de l’intégrité du territoire, de la pacification et la reconstruction du pays, de la refondation de l’état, de la réconciliation des Maliens, mais aussi de la consolidation des liens indissolubles qui lient l’armée à son peuple. », a -t-il dit (Source : l’Essor)

Egypte : Can20236- Mohamed Salah, blessé, manquera deux matches

La star de l'équipe d'Egypte et de Liverpool Mohamed Salah, blessé, manquera les deux prochains matches de sa sélection à la Coupe d'Afrique des nations, a annoncé la Fédération égyptienne vendredi.Salah, blessé aux ischio-jambiers de la jambe gauche contre le Ghana jeudi, manquera ainsi le dernier match du groupe B contre le Cap-Vert et l'éventuel huitième de finale en cas de qualification, a précisé l'instance dans un communiqué.Le capitaine des Pharaons est sorti juste avant la pause contre les Ghanéens (2-2) en se plaignant de l'arrière de la cuisse gauche.Mohamed Salah (96 sélections, 54 buts), qui avait égalisé sur penalty dans les derniers instants du premier match contre le Mozambique (2-2), n'a décidément pas la même réussite en CAN qu'avec Liverpool.Il a déjà perdu deux finales continentales avec l'Egypte, en 2017 contre le Cameroun (2-1), avec un but encaissé dans les dernières minutes, et en 2022 contre le Sénégal (0-0, 4 t.a.b. à 2). (Source : abamako.com)

Tanzanie : Can 2023- Le sélectionneur après ses propos sur le Maroc

Voilà une histoire assez folle. Il y a quelques jours, en direct à la télévision, le sélectionneur algérien de la Tanzanie Adel Amrouche déclarait que le Maroc contrôlait tout du côté de la Confédération Africaine de Football, même les arbitres. Des propos polémiques qui n’avaient pas plu du tout à la haute instance du football continentale qui avait ouvert une enquête dans la foulée. Entre temps, la Tanzanie et Amrouche ont disputé le premier match face au Maroc et se sont inclinés (0-3). Ce vendredi, la sanction est tombée. La Caf a suspendu 8 matches l’ancien coach du MC Alger. Mais ce n’est pas tout, la Tanzanie a aussi décidé de s’en séparer. Et ironie du sort, il est remplacé par le dénommé Hemed Morocco. (Source : acotonou.com)

Bénin : Sommet des Non-Alignés et Sommet du G 77 + Chine- Mariam Chabi Talata conduit la délégation du Bénin en Ouganda

La Vice-présidente du Bénin est à Ouganda. Elle va participer au 19ème Sommet des Non-Alignés et au Sommet du G 77 plus la Chine. À l’Aéroport d’Entebbe de Kampala, ce mercredi 17 janvier, elle a été accueillie par les autorités Ougandaises et l’Ambassadeur Hervé Djokpé, représentant permanent du Bénin à Addis-Abeba ayant juridiction sur Ouganda. Le 19e sommet des pays non alignés porte sur l’approfondissement de la coopération pour une prospérité mondiale partagée. Ce sommet sera suivi suivi d’une réunion du groupe G77+Chine, comprenant 134 pays en développement. Les travaux se tiennent du 19 au 22 janvier 2024. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Abengourou- 14 tonnes de produits prohibés dont 55 Kg de cannabis incinérés

Le 19 janvier 2023, la direction régionale de police des stupéfiants et des drogues d’Abengourou a procédé à l’incinération d’une importante quantité de produits prohibés saisis dans la période allant de janvier à décembre 2023.Pendant cette période, une dizaine de trafiquants ont été interpelés. Au total, ce sont 3000 comprimés de Tramadol, 16 000 comprimés de Diazepam et 55 kg de cannabis pour un poids de 14 tonnes, qui ont été détruits par le commissaire divisionnaire de police N’guessan Gérard et ses hommes.3000 comprimés de Tramadol, 16 000 comprimés de Diazepam et 55 kg de cannabis pour un poids de 14 tonnes détruits. 3000 comprimés de Tramadol, 16 000 comprimés de Diazepam et 55 kg de cannabis pour un poids de 14 tonnes détruits.La valeur marchande de ces marchandises de qualité inférieure et falsifiée (Mqif) a été estimée à 100 millions de nos francs. (Source : fratmat.info)