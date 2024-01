Afrique: Le président de la République appelle les pays du MNA à plaider en faveur de la cause palestinienne

KAMPALA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, vendredi dans son allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, lors des travaux du 19e Sommet du Mouvement des Non-alignés (MNA) qui se tiennent dans la capitale ougandaise, Kampala, à intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne afin de faire entendre la voix de la Justice, faire primer le Droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques contraignants qu'il convient de placer au-dessus de toute autre considération, conformément à la Légalité internationale et aux résolutions onusiennes, censées être contraignantes pour tous, y compris face à la funeste machine de guerre sioniste qui sévit dans les territoires palestiniens occupés.

La guerre d'extermination et les pratiques inhumaines des soldats d'occupation sioniste contre les Palestiniens sans défense, femmes, enfants et nourrissons, notamment dans la bande de Ghaza, au vu et au su du monde entier, sont un exemple on ne peut plus clair de l'échec de la Communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous sans exclusive, l'occupation sioniste faisant fi des résolutions de la Légalité internationale et refusant, en toute impunité, de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité et de se soumettre l'option de la Paix, a souligné le Président Abdelmadjid Tebboune.

Il a affirmé, dans ce contexte, qu'au regard de cette situation tragique, le MNA et ses Etats membres doivent affirmer, haut et fort, que l'ère de l'impunité est révolue, saluant l'attachement inaliénable du Mouvement au soutien à la cause palestinienne juste dont le règlement est lié à la concrétisation du principe du droit des peuples à l'autodétermination, et leur conviction inébranlable de la nécessité de mettre fin à toutes formes d'occupation et de colonisation, tel qu'énoncé dans le document final de ce sommet.

Rappelant le parcours du MNA, riche de nombreuses formes de solidarité avec les peuples opprimés et colonisés et qui se traduit par ses positions de soutien aux causes justes, le Président de la République a appelé à soutenir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental, dont les territoires et les richesses ont été spoliés en flagrante violation du Droit international. Ce même peuple, victime lui-aussi de tentatives d'aliénation de sa cause juste et de ses aspirations à l'organisation d'un référendum libre et régulier, conformément à la Légalité internationale et aux résolutions pertinentes de l'ONU, aux fins de le priver de ses droits légitimes intangibles et imprescriptibles.