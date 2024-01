Afrique: L'Algérie engagée à défendre les valeurs et principes du MNA au Conseil de sécurité

KAMPALA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, vendredi dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, lors des travaux du 19e Sommet du Mouvement des Non-alignés (MNA) qui se tiennent dans la capitale ougandaise, Kampala, que l'Algérie qui occupe, depuis janvier et pour une durée de deux années consécutives, un siège non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, oeuvrera, partant de son histoire, de ses valeurs constantes et de sa vision future ambitieuse, à renforcer l'action internationale multilatérale, en tant que principe immuable de sa politique étrangère, et à faire prévaloir les règlements pacifiques des conflits sur la confrontation, tout en traitant les causes profondes des conflits au lieu de chercher à les contenir, ce qui avait compliqué et retardé le processus de leur règlement.

Le Président de la République a souligné que l'Algérie s'engageait à défendre, depuis la tribune du Conseil de sécurité, les valeurs et principes du MNA, dont la pertinence et l'efficacité ont toujours été prouvées et qui constituent la base des positions de l'Algérie vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux et la source de ses efforts et initiatives visant à répandre la paix et la stabilité.

L'Algérie conjuguera ses efforts avec ceux des autres Etats membre du MNA en vue de jeter les ponts du dialogue et de l'entente entre les différentes parties et définir les consensus nécessaires au sein du Conseil de sécurité sur les questions intéressant le Mouvement, l'objectif étant de conférer davantage d'efficacité aux efforts onusien visant à empêcher le déclenchement de conflits, appuyer le rôle des organisations internationales et ensembles internationaux et régionaux agissants, dont le MNA, a-t-il ajouté.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a exprimé son voeu de voir la coordination, la coopération et la solidarité se renforcer entre les Etats membre du MNA, afin de contribuer à la conception des contours d'un nouvel Ordre mondial qui préserve les valeurs humaines et consacre les principes et objectifs de la Charte des Nations unies.