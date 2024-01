Afrique: 19e Sommet du MNA - Attaf tient des rencontres avec nombre de ses homologues

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a tenu, en marge de sa participation aux travaux du 19e Sommet du Mouvement des non-alignés (MNA), dans le cadre de la délégation conduite par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, des rencontres bilatérales avec ses homologues de Palestine, de Tunisie, du Yémen, d'Azerbaïdjan et du Tchad, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Ahmed Attaf a évoqué avec le ministre des Affaires étrangères de l'Etat frère de Palestine, Riyad Al-Maliki, les derniers développements de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza. Les deux parties ont convenu de "renforcer la coordination pour intensifier la pression diplomatique sur le Conseil de sécurité afin de l'amener à assumer ses responsabilités pour imposer un cessez-le-feu et assurer la protection internationale au peuple palestinien", précise la même source.

Par ailleurs, les entretiens de M. Attaf et son homologue tunisien, M. Nabil Ammar, ont constitué "une occasion renouvelée de passer en revue de nombreuses questions relatives aux relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi qu'aux développements dans la région du Maghreb", ajoute la même source.

Lors d'une rencontre avec son homologue azerbaïdjanais, M. Jeyhun Bayramov, les deux ministres ont passé en revue "les échéances à venir et les moyens de les exploiter au service des priorités de la coopération bilatérale dans les domaines politique et économique", ajoute la même source.

Lors de sa rencontre avec son homologue tchadien, M. Mahamat Saleh Annadif, "les deux ministres ont convenu de la nécessité de préparer au mieux la prochaine session de la Commission mixte de coopération et d'oeuvrer à insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques et profondes entre les deux pays et deux peuples frères", a conclu le communiqué du ministère.