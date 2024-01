Afrique: Le président de la République souligne les efforts de l'Algérie pour la consolidation de l'action internationale multilatérale

KAMPALA — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé vendredi dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, lors des travaux du 19e Sommet du Mouvement des Non-alignés (MNA) qui se tiennent dans la capitale ougandaise, Kampala, que l'Algérie oeuvrait à renforcer l'action internationale multilatérale, en tant que principe immuable de sa politique étrangère, et à faire prévaloir les règlements pacifiques des conflits sur la confrontation.

Le président de la République a souligné que "l'Algérie qui occupe, depuis janvier et pour une durée de deux années consécutives, un siège non-permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, oeuvrera, partant de son histoire, de ses valeurs constantes et de sa vision future ambitieuse, à renforcer l'action internationale multilatérale, en tant que principe immuable de sa politique étrangère, et à faire prévaloir les règlements pacifiques des conflits sur la confrontation, tout en traitant les causes profondes des conflits au lieu de chercher à les contenir, ce qui avait compliqué et retardé le processus de leur règlement".

Il a réitéré, à ce propos, l'engagement de l'Algérie à défendre, depuis la tribune du Conseil de sécurité, les valeurs et principes du MNA, dont "la pertinence et l'efficacité ont toujours été prouvées" et qui constituent, a-t-il dit, "la base des positions de l'Algérie vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux et la source de ses efforts et initiatives visant à répandre la paix et la stabilité".

Dans ce contexte, le Président de la République a appelé à "renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateurs du MNA", notamment "la Justice, le respect des engagements internationaux, de la souveraineté des Etats et de leur intégrité territoriale, mais aussi la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, la protection des intérêts mutuels et le renforcement du multilatéralisme".

Dans cette perspective, le président de la République a estimé que les principes fondateurs du MNA revêtent aujourd'hui une "valeur renouvelée" dans le contexte du retour au choix de "recourir à la force comme alternative aux efforts diplomatiques pour résoudre les conflits internationaux".

Le Président Tebboune a mis l'accent sur la consolidation de l'unité des pays du MNA et de leur positionnement stratégique, en tant qu'acteur agissant et contribuant à la "construction d'un ordre mondial à la logique participative et non exclusive".

Le président de la République a qualifié l'agression sioniste contre la peuple palestinien de "guerre d'extermination" et d'"exemple on ne peut plus clair de l'échec de la Communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous sans exclusive".

Par ailleurs, le Président de la République a salué la coopération intense de l'Algérie avec ses partenaires internationaux pour atténuer l'impact de la crise énergétique internationale.

Il a annoncé la tenue, début mars prochain à Alger, du 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), que l'Algérie voudrait ériger en "tournant décisif à même de renforcer le dialogue et la concertation entre les pays membres, d'une part, et entre les exportateurs et les importateurs d'autre part, pour soutenir et développer l'industrie du gaz naturel".