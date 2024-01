Maroc: Le ministère du Tourisme publie la liste actualisée des agences de voyages labellisées et autorisées à commercialiser les produits Hajj 1445 H

Rabat — Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire a annoncé la publication de la liste actualisée des agences de voyages labellisées et autorisées à commercialiser les produits Hajj 1445 H.

"Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie Sociale et Solidaire annonce à toutes les citoyennes et tous les citoyens sélectionnés dans le cadre du tirage au sort du pèlerinage et encadrés par les agences de voyages touristiques, qu'il a publié, sur le site web du département du Tourisme et au siège des délégations régionales et provinciales du même département dans les différentes préfectures et régions du Royaume, la liste actualisée des agences de voyages labellisées et autorisées à commercialiser les produits Hajj au titre de cette année", indique le ministère dans un communiqué.

En outre, le département rappelle que tous les citoyens sélectionnés sont invités à s'acquitter des frais du Hajj pour cette saison, en un seul versement, auprès des agences Al Barid Bank, du lundi 22 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024.

Les citoyens peuvent consulter ladite liste sur "https://mtaess.gov.ma/fr/liste-des-agences-de-voyages-labellisees-et-autorisees-a-commercialiser-les-produits-haj-au-titre-de-lannee-2024/".