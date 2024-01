Maroc: Agriculture - M. Sadiki s'entretient à Berlin avec son homologue ivoirien

Berlin — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s'est entretenu, vendredi à Berlin, avec le ministre de l'Agriculture et du développement rural de la Côte d'Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani, des moyens pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine agricole.

Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zohour Alaoui, a été l'occasion de discuter des relations bilatérales dans le domaine agricole, en vue de traduire les "excellentes relations" existant entre les deux pays en actions conjointes dans le secteur agricole, a déclaré à la presse M. Sadiki à l'issue de cet entretien, tenu en marge de la Semaine verte internationale de Berlin.

Le Maroc et la Côte d'ivoire, qui ont franchi des étapes très importantes en matière de développement agricole, disposent de beaucoup de facteurs communs et de bonnes pratiques à échanger ensemble, a relevé le ministre, notant que les deux parties ont convenu d'échanger sur l'axe relatif à la question de l'eau, qui est aujourd'hui un sujet central au niveau des débats et des dialogues politiques internationaux.

Le Maroc, qui connaît des sécheresses répétées, a développé des techniques et des technologies en matière de mobilisation et d'économie des eaux à travers la modernisation des systèmes d'irrigation, a fait observer le responsable gouvernemental, relevant que "l'expérience marocaine peut bénéficier à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le transfert de l'eau des zones où il y a un excédent vers celles qui nécessitent des irrigations continues".

"Nous avons aussi convenu de mettre nos institutions réciproques au service des sujets de recherche d'intérêt commun en vue, notamment, de dynamiser les relations entre les hommes d'affaires marocains et ivoiriens autour des produits et des chaines de valeurs agricoles", a-t-il ajouté.

De son côté, M. Adjoumani a indiqué que cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur des sujets qui touchent le secteur agricole et d'explorer les perspectives de coopération entre le deux pays dans ce domaine.

Se félicitant des rapports de fraternité qui existent entre les deux pays, le ministre ivoirien a relevé que le Maroc est très en avance en matière de gestion de l'eau et représente un modèle pour la Côte d'Ivoire.

Et d'ajouter que le Royaume joue aujourd'hui, à travers le groupe OCP, un rôle important dans l'encadrement des agriculteurs ivoiriens.