Maroc: Guelmim - M. Benmoussa visite l'établissement scolaire Al Ouaha, partenaire du projet 'Ecoles pionnières »

Guelmim — Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a visité, vendredi à Guelmim, l'établissement scolaire Al Ouaha qui participe au projet "Ecoles pionnières".

Cette visite a permis au ministre de s'informer du fonctionnement de ce projet dans les établissements d'enseignement, qui sont au nombre de huit au niveau de la province de Guelmim.

Le projet "Ecoles pionnières", qui s'inscrit dans le cadre de la feuille de route 2022-2026, vise notamment à maîtriser les apprentissages de base, ouvrir les apprenants sur les langues, équiper les salles de classe en matériel numérique et didactique nécessaire, fournir des services de transport scolaire et organiser diverses activités parallèles au profit des élèves et de leurs parents.

Il a également pour objectifs de lutter contre l'abandon scolaire, favoriser l'éveil chez les élèves en s'appuyant sur un ensemble de méthodes pédagogiques modernes, dont l'approche «TaRL» .

Lors de cette visite, M. Benmoussa a visité les différents espaces de cet établissement et les équipements numériques destinés à la mise en oeuvre du projet « Ecoles pionnières ».

L'école Al Ouaha, située dans le quartier Zaytoun à Guelmim, a été ouverte en 2017. Elle fait partie des huit établissements d'enseignement impliqués dans le projet « Ecoles pionnières ».

%

Elle est dotée de moyens technologiques modernes et d'un kit didactique intégré qui facilite le processus d'apprentissage par les élèves.

Quelque 164 élèves, dont 70 filles, sont inscrits dans cet établissement, qui sont encadrés par 10 enseignants, en plus de deux cadres administratifs.

M. Benmoussa a déclaré à la MAP que cette visite a pour but de s'informer de la mise en oeuvre projet « Ecoles pionnières », ajoutant que les élèves et les enseignants bénéficient de cette nouvelle méthodologie pédagogique qui a un impact positif sur l'éveil et l'apprentissage de ces élèves.

Il a souligné, dans ce cadre, l'importance du partenariat avec les associations des pères et tuteurs d'élèves par l'organisation d'activités parallèles au sein des établissements scolaires concernés, pour le renforcement de l'apprentissage des langues, des sciences et des arts.

Il est à noter que le projet «Ecoles pionnières » a été mis en place, dans une première phase expérimentale, au niveau de 22 établissements scolaires de l'académie régionale d'éducation et de formation de Guelmim-Oued Noun, dont 8 écoles dans la province de Guelmim.