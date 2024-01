Afrique du Nord: Le CSEFRS participe à la première réunion de haut niveau des présidents des Conseils éducatifs arabes en Tunisie

Rabat — Le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) participe, aux côtés de 22 pays, à la première réunion de haut niveau des présidents des Conseils éducatifs arabes, les 18 et 19 janvier à Tunis, à l'invitation de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Cette rencontre constitue une occasion pour présenter les expériences réussies, les meilleures pratiques et les projets dédiés aux domaines de l'éducation et de l'enseignement, indique un communiqué du CSEFRS, ajoutant qu'il s'agit aussi de renforcer la coopération entre les présidents des Conseils éducatifs arabes et d'encourager l'échange de connaissances et d'expériences en matière de planification pédagogique et de développement des politiques éducatives dans les pays arabes.

Cette réunion, la première du genre, marque aussi le lancement de réunions périodiques des présidents des Conseils éducatifs arabes afin de renforcer la coopération régionale dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, créer des réseaux solides pour l'échange des expériences et des pratiques réussies et développer les stratégies nécessaires pour améliorer les systèmes éducatifs dans les pays arabes, selon la même source.

Après la séance d'ouverture, le secrétaire général du Conseil a présenté un exposé sur l'expérience marocaine en matière de développement du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, précise le communiqué, ajoutant qu'il a également mis en avant le rôle du CSEFRS au sein du système éducatif, son statut, ses missions constitutionnelles et sa structure pluraliste.

Lors de son intervention, le secrétaire général du Conseil a mis en lumière les défis auxquels il faut faire face pour réaliser le principe de l'égalité des chances en matière d'accès à un enseignement de qualité.

Il a également souligné la nécessité d'accélérer la transformation du système éducatif dans le monde arabe pour passer de "la culture de la réforme des systèmes éducatifs à une culture de transformation" en promouvant l'apprentissage numérique, l'innovation et la formation tout au long de la vie et en encourageant la recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence artificielle, conclut la même source.