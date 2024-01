Ethiopie: L'agence des nouvelles éthiopiennes (ENA) a signé un protocole d'accord avec l'agence des nouvelles italiennes (ANSA).

Addis Abeba — L'agence des nouvelles éthiopiennes (ENA) et l'agence des nouvelles italiennes (INA) ont signé un protocole d'accord pour leur permettre de travailler ensemble.

Seife Derbe, PDG de l'agence des nouvelles éthiopiennes, et Stefano De Alessandri, PDG de l'agence des nouvelles italiennes, ont signé le protocole d'accord en ligne.

Le PDG d'ENA, Seife Deribe, a dévoilé que le protocole d'accord créera une opportunité pour les deux services de presse de travailler ensemble pour accomplir leur mission.

Il a noté que la création d'un consensus national et la construction d'une image nationale sont les principales missions assignées par la déclaration.

Selon le PDG, ENA est une institution de presse connue pour couvrir de nombreux événements nationaux et internationaux et travailler en coopération avec les institutions médiatiques internationales lui permettra d'apporter une plus grande contribution en tant que pays.

Seife a souligné que de tels accords sont d'une grande importance pour informer les autres pays de la réalité de l'Éthiopie et des activités multiformes qu'elle mène soulignant que l'accord permettra l'échange d'informations et de nouvelles concernant les relations bilatérales entre l'Éthiopie et l'Italie.

Il a mentionné que l'accord contribuerait à rapprocher les deux pays au-delà des institutions. Le diplomate du ministère des Affaires étrangères, Desalegn Siyum, qui a assisté à l'accord, a exprimé que l'accord contribuerait à renforcer les relations à long terme entre l'Éthiopie et l'Italie. Il a également souligné que l'Éthiopie et l'Italie joueront un rôle important dans la continuité de leurs relations dans les domaines culturel, économique, social et politique ainsi que dans le secteur des médias.

L'Agence Nazinale Stampa Associata /ANSA/ a été fondée en 1945 selon le calendrier européen qui donne accès à l'information à travers diverses options médiatiques, y compris les informations.

L'ENA a été créée en 1934 en tant qu'institution de service d'information chevronnée qui donne accès à des actualités et à des informations liées à l'actualité dans huit langues locales et étrangères.

Dans l'accord de communication réalisé sur Internet, les PDG, dont l'ambassadeur d'Italie en Ethiopie, Agostino Palese, et d'autres ont participé.