Afrique: Santé oculaire - Le fond d'écran nu précipite des maladies des yeux

Des statistiques des maladies oculaires chez les adultes tout comme chez les adolescents vivant en ville, disent les ophtalmologues, sont en nette augmentation ces dernières années à cause, d'une part, de la qualité de l'alimentation, et de l'autre, du contact abusif des yeux avec des écrans non protégés.

Fatigue visuelle, maux de tête, larmoiements, les « yeux qui piquent », les yeux secs et autres, tous ces signes peuvent survenir après un travail qui dure sur un ordinateur nu, sur une tablette ou sur un smartphone. La conséquence immédiate sur le plan pathologique, a signifié un ophtalmologue, « c'est le défaut visuel, notamment une myopie, une hypermétropie ou un strabisme ».

L'abus de l'écran non protégé est dangereux pour la santé des yeux et devient un problème de santé publique chez les adultes et chez les enfants qui ont encore des yeux intacts. Des longues heures que l'adolescent passe devant des écrans nus ne sont pas sans perturbation sur la santé oculaire. Un optométriste répond : « Après avoir travaillé sur l'ordinateur quelques heures, vous avez peut-être déjà ressenti une sécheresse oculaire, une fatigue visuelle, une vision trouble, des yeux qui chauffent ou qui picotent, une perte d'attention ou de concentration. Ce sont-là quelques-uns des impacts à court terme des écrans nus sur les yeux et sur la vue ».

%

Abordant dans le même sens, un autre optométriste pense que l'abus des écrans nus développe une vision fluctuante entraînant ainsi de la photophobie, c'est-à-dire une sensibilité excessive des yeux à la lumière et cela cause un grave problème de coordination des yeux en favorisant la myopie.

Limiter les impacts des écrans nus

Cela consisterait, dores déjà, à limiter la distance d'observation car, il est recommandé aussi de respecter une distance de près de 40 cm vis-à-vis de l'écran nu ou de l'écran tout de même. Dans le même ordre d'idées, il faut procéder à une amélioration circonstancielle de l'éclairage ambiant tout en évitant qu'une lumière ne vienne réfléchir dans l'écran, qu'elle soit naturelle ou artificielle.

Des ophtalmologues exigent de plus en plus des examens annuels des yeux qui sont constamment en contact avec des écrans nus afin de déterminer précocement les différentes pathologies oculaires qui pourront surgir. Pour le Dr Michaud, « c'est une règle plus facile à suivre la semaine que la fin de la semaine, mais n'oubliez pas que c'est une recommandation quotidienne de prendre une à deux minutes de pause toutes les trente minutes d'utilisation d'écrans ».

Fermer tous les écrans de trente minutes à une heure avant le sommeil, parce que la lumière qu'ils émettent retarde l'endormissement. Cela est important surtout pour des personnes qui ont déjà un cycle de sommeil décalé à cause des hormones, écrit le médecin Marc Hebert de l'Université Laval.

Notons que l'usage des écrans nus à longueur des journées devient un grand facteur favorisant l'émergence des maladies oculaires chez les adolescents vivant en ville, d'où de plus en plus on assiste au port précoce des verres optiques par ceux-ci.