Afrique: Crise au Soudan - L'UA met en place un panel de haut niveau

Dans un communiqué publié le 17 janvier, l'Union africaine (UA) a annoncé la mise en place d'un panel de haut niveau pour la résolution de la crise au Soudan.

Le comité de haut niveau est composé de trois éminentes personnalités africaines. Présidé par Mohamed Ibn Chambas, haut représentant de l'UA, il regroupe l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Speciosa Indira-Kazibwe, et Francisco Madeira, l'ancien représentant de l'UA en Somalie.

Le panel prend effet immédiatement pour « faire taire les armes ». Les membres du comité « travailleront avec toutes les parties soudanaises » civiles et militaires, pour restaurer rapidement la paix et la sécurité au Soudan. Selon le communiqué, ils travailleront en coordination avec l'Igad, les Nations unies et la Ligue arabe.

Malgré les efforts fournis par ces différentes instances régionales et internationales, depuis dix mois, les affrontements au Soudan n'ont fait que s'aggraver. La relation entre Khartoum et l'Igad s'est crispée dernièrement et le processus de Jeddah est à l'arrêt. Une occasion pour un retour de l'UA sur ce dossier, objet d' une forte concurrence entre différents médiateurs.

En avril dernier, quelques heures seulement après le début de la guerre, le Conseil de paix et sécurité de l'UA avait décidé d'envoyer une délégation à Khartoum, mais celle-ci avait été empêchée pour des raisons sécuritaires.

L'UA s'était engagée au Soudan depuis la chute du président el-Béchir en 2019 en faisant partie du comité tripartite aux côtés des Nations unies et de l'Igad qui cherchaient à rapprocher les parties civiles et militaires. En janvier 2022, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, a présenté au général al Burhan un plan de sortie de crise, mais sans succès.