Afrique: Sommet du MNA - Le Mouvement appelé à renouer avec ses rôles pionniers dans l'appui aux causes justes

KAMPALA — L'impératif pour le Mouvement des Non-alignés (MNA) de renouer avec ses rôles pionniers et historiques en matière de soutien aux causes justes dans le monde, en tête desquelles la cause palestinienne, a été souligné vendredi soir à la clôture des travaux de la première journée du 19e Sommet du (MNA) qui se tiennent dans la capitale ougandaise, Kampala.

Durant la séance d'ouverture lors de laquelle la présidence tournante du Mouvement assurée auparavant par l'Azerbaïdjan a été remise à l'Ouganda, les chefs d'Etat et de Gouvernement ainsi que les responsables d'instances internationales ont été unanimes à condamner l'agression sioniste contre le peuple palestinien, appelant à agir, en urgence, pour imposer un cessez-le-feu et interdire la déportation des Palestiniens, tout en assurant l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Ghaza.

Les chef d'Etats et les responsables participant au Sommet ont mis l'accent sur la nécessité pour le Mouvement de renouer avec ses rôles historiques en termes de soutien aux peuples opprimés, de solidarité avec les causes justes et d'attachement aux principes constitutifs de la deuxième plus grande organisation internationale après l'ONU.

Il a appelé, dans ce contexte, à intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne afin de faire entendre la voix de la justice, faire primer le droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques contraignants qu'il convient de placer au-dessus de toute autre considération, conformément à la Légalité internationale et aux résolutions onusiennes, y compris face à la funeste machine de guerre sioniste qui sévit dans les territoires palestiniens occupés.

La clôture du Sommet est prévue pour demain samedi, lors d'une séance à huis-clos dédiée à l'adoption des documents finaux de ce 19e Sommet par les chefs d'Etat et de Gouvernement. Elle sera précédée par une plénière consacrée aux interventions des chefs de délégations et des représentants des ensembles régionaux.

A la clôture des travaux, le président ougandais donnera lecture du Communiqué final, en sa qualité de président du 19e Sommet MNA.