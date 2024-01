Afrique: Sommet du Mouvement des non-alignés - «Certains pays veulent revenir à cette politique»

interview

Créé en pleine guerre froide, le Mouvement des non-alignés regroupait des États qui ne voulaient s'aligner sur aucune des deux grandes puissances de l'époque, l'Union Soviétique et les États-Unis. Près de 60 ans plus tard, cette organisation - dont le 19e Sommet se déroule en Ouganda pendant deux jours -, a-t-elle toujours une raison d'être ? Pour Priyal Singh, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria (Afrique du Sud), ce mouvement n'est pas « menacé par l'émergence de groupes tels que les Brics ». Entretien.

Priyal Singh, comment le Mouvement des non-alignés, créé en 1961, a-t-il évolué depuis ?

Le Mouvement des non-alignés d'aujourd'hui est une organisation très différente de celle de l'époque de la guerre froide. Il y avait alors deux blocs très distincts, les États-Unis et l'Union soviétique, deux super-puissances avec des idéologies totalement opposées.

Aujourd'hui, le monde est plus ouvert, plus divers. Nous allons vers un système international multipolaire. On peut le voir dans la façon dont de nombreux pays africains votent aux Nations unies. C'est un vote plus varié. Sur l'Ukraine, par exemple, les pays africains ont été divisés entre ceux qui ont condamné l'invasion de l'Ukraine et ceux qui se sont abstenus.

Je pense qu'il y a encore une utilité conceptuelle et pratique à l'idée d'avoir des pays non-alignés. Le problème aujourd'hui, et notamment pour les pays du Sud, est de définir et s'accorder sur l'utilité de cette plateforme.

Est-ce que le Mouvement des non-alignés a encore un rôle à jouer aujourd'hui ?

Durant la guerre froide, le Mouvement avait un poids significatif. De nombreux pays soutenaient la cause des non-alignés, surtout sous la direction de certains leaders africains, indiens et indonésiens. Et grâce à cela, le mouvement a pu définir la politique internationale de petits pays. Et cela beaucoup plus qu'aujourd'hui.

Une des raisons est qu'à la fin de la guerre froide, certains ont remis en cause l'utilité d'un Mouvement non-aligné.

Mais, aujourd'hui, alors que nous entrons dans une période de confrontation géopolitique entre les États-Unis, la Chine, la Russie, et l'Union européenne, certains pays veulent justement revenir à cette politique de non-alignement, afin de contourner un paysage international basé sur la force. Ils soutiennent une approche plus multilatérale.

Est-ce que des groupes comme les Brics menacent l'existence de ce Mouvement des non-alignés ?

Je ne pense pas que le Mouvement des non-alignés soit menacé par l'émergence de groupes tels que les Brics. Les Brics sont un groupe diplomatique de pays du Sud qui, d'une certaine façon, partagent une position commune, une opposition au pouvoir et à la domination des États-Unis sur l'ordre international.

Les Brics ont une raison d'être totalement différente des non-alignés qui ont toujours essayé de contourner cette politique de puissance des grands États. Et le sommet actuel en Ouganda reflète cela. Il ne s'agit pas des Brics, du G20, d'un club de pays qui s'oppose ou conteste, mais simplement d'un groupe qui veut voir comment ils peuvent travailler ensemble pour éviter les répercussions de cette politique de la force des grandes puissances.