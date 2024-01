Afrique: Salon international de l'agriculture à Paris - La 60e édition ouvre ses portes en fin février

Le coup d'envoi pour la soixantième édition du Salon international de l'agriculture avait été donné depuis la fin de l'année dernière. L'exposition ouvrira ses portes au public du 24 février au 3 mars 2024, au Parc des expositions de la Porte de Versailles.

Pour cette édition, les organisateurs prévoient de sortir le grand jeu afin de fêter la célébration du plus grand événement de France. Ils rappellent qu'au compteur s'inscrivent déjà soixante éditions de rencontres et d'échanges. Soixante éditions au service du monde agricole. Soixante éditions dans le coeur des Français.

Pour toutes ces raisons, le Salon international de l'agriculture prépare une manifestation inoubliable, en hommage à son histoire mais également et surtout tournée vers l'avenir et l'innovation. Ainsi, Go pour découvrir de nouveaux horizons. Go pour préserver notre environnement et notre alimentation. Go pour célébrer le bon. Go pour prendre le temps de vivre l'intense ! annoncent-ils.

« Cette séquence sera, j'en suis sûr, un moment festif. Nos exposants sont d'ores et déjà en ordre de marche pour construire une édition à la hauteur des enjeux du premier salon de France. Le tout dans un esprit convivial, familial, politique et prospectif », souligne Jean-Luc Poulain, président du Ceneca, président du Salon international de l'agriculture. Parce que « les plus belles rencontres sont naturelles », invitant les visiteurs à bloquer l'événement sur leur agenda et à entrer dans l'histoire de ce salon.

L'Afrique participera à cette édition. Parmi les stands en vue, celui de la délégation ivoirienne avec sa mise en valeur du cacao par Viviane Kouamé, lauréate du concours international des "Chocolats élaborés à l'origine" 2024, titulaire de trois médailles : or, argent et bronze.