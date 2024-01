Madagascar: Rugby - AROI - Malagasy Rugby enclenche la vitesse supérieure

Malagasy Rugby entre dans la troisième phase de détection des futurs pensionnaires de l'équipe nationale Makis à partir de 8 heures ce jour au stade Makis Andohatapenaka. L'objectif est de finaliser la liste des 12 joueurs de la catégorie U16 et U18 qui représentera Madagascar au tournoi AROI qui aura lieu le 8 et 9 mars dont le pays hôte reste à déterminer entre Madagascar, Maurice et La Réunion.

Après le premier test de sélection du samedi dernier, suivi du deuxième test mercredi dernier, Malagasy Rugby a sorti deux listes totalisant 79 jeunes rugbymen issus de différents clubs comme l'US Ankadifotsy, TFM Ankasina, UAS Cheminot, SABNAM et beaucoup d'autres. Dans le but d'avoir à sa disposition des jeunes joueurs à talent avec le gabarit exigé, des jeunes joueurs en provenance de Mahajanga, Toamasina et Toliara seront testés ce jour à partir de 8 heures au stade Makis Andohatapenaka.

Comme on s'approche du mois de mars, Malagasy Rugby a enclenché la vitesse supérieure pour publier au plus vite la liste de 30 joueurs entre les deux catégories et va accélérer la préparation car l'objectif est de s'emparer des deux médailles d'or mises en jeu.

À titre de rappel, l'an dernier, les Makis garçons U18 ont gagné la médaille d'or devant les réunionnais chez eux (29-14), tandis que les garçons Makis U16 se sont inclinés devant la Réunion sur le score de 7-17.

Veloarison Daniel Andriamparanjatovo, l'un des responsables du suivi et recrutement des jeunes rugbymen, a expliqué : « L'objectif est d'avoir des jeunes joueurs dont la taille avoisine les 1.77 m, car l'adresse ne suffit plus à gagner un match sur le terrain. En rugby, la taille compte beaucoup. C'est pourquoi la détection des joueurs issus des autres régions en dehors de la Capitale est nécessaire. Malagasy Rugby compte avoir une liste de joueurs qui bénéficieront d'une formation et d'un apprentissage continus et qui vont s'accélérer pour les heureux élus. À partir de cette liste, susceptible de changement, des jeunes rugbymen joueront en catégorie U16, U18, U20 jusqu'en senior selon leur évolution ».

Le directeur technique national Antsoniandro Andrianorosoa de confirmer: « la première semaine nous a permis de repérer des jeunes talents. Nous leur avons expliqué ce que Malagasy Rugby attend d'eux et ils en ont pris conscience. Maintenant les entrainements vont s'intensifier et petit à petit l'effectif diminuera jusqu'à obtenir la liste finale des joueurs qui représenteront Madagascar au tournoi AROI».