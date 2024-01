Madagascar: Concours de beauté - Antsaly Rajoelina prépare sa miss...ion

Antsaly Rajoelina représentera fièrement la Grande île lors de la 71e élection du concours Miss Monde, qui se déroulera à New Delhi, en Inde, du 18 février au 10 mars. Elle se dit entièrement prête pour affronter cette compétition.

Antsaly Rajoelina, pleine de confiance et prête à 80%. Antsaly Rajoelina se prépare avec enthousiasme pour représenter la Grande île au prestigieux concours Miss Monde. La compétition, qui se tiendra du 18 février au 10 mars à New Delhi, en Inde, verra Antsaly affronter divers défis, allant du sport au top modèle, en passant par le multimédia, le talent, la tenue traditionnelle et bien d'autres.

Confrontée au défi de la préparation en tant que seule représentante malgache, Antsaly est bien entourée. Pour prendre soin de sa chevelure, elle bénéficie des conseils avisés de «Curly Aho» pour les boucles et d'Amazones pour les cheveux lisses ainsi que le make-up, tandis que Shi Rakout et BoGasy se chargent des tenues de compétition. Pour perfectionner son discours en anglais, elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe de l'English Teaching Program (ETP).

« Je me prépare depuis un an en faisant du sport au moins trois fois par semaine, en équilibrant mes repas et en évitant les fast-foods. Pour la pratique de l'anglais, je fais des bains de langue depuis un an, considérant l'anglais comme ma langue quotidienne. Ma famille parle anglais, mon père étant anglophone, je regarde des films en anglais, et même notre église est anglophone. Je suis parfaitement capable de transmettre tout ce que je veux exprimer en anglais », partage-t-elle.

Équilibrées

La collaboration étroite avec sa mère pour la création de tenues quotidiennes montre l'implication personnelle d'Antsaly dans chaque détail. Pour le défi Top Modèle, elle est soutenue par l'agence Totem, soulignant qu'elle ne se sent pas seule dans cette grande compétition, surtout lors de la préparation à Madagascar.

Actuellement, pesant environ 59 kilos, Antsaly maintient une alimentation équilibrée tout en gardant sa taille élancée de 1,74 m. Lors de la compétition, toutes les candidates participent à toutes les épreuves jusqu'à la finale, où des éliminations auront lieu. Antsaly Rajoelina se mesurera à cent deux autres concurrentes. La jeune ambassadrice malgache, engagée dans une cause qui lui tient à coeur, met l'accent sur la protection des enfants contre la violence. Elle aborde cette compétition avec une grande confiance en elle.