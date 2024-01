Madagascar: Cataclysme - Ambatondrazaka sous les eaux

Les pluies abondantes survenues depuis le début de cette semaine ont entraîné la montée des eaux dans la Commune urbaine d'Ambatondrazaka. Plusieurs quartiers sont inondés.

La situation s'empire à Ambatondrazaka. En raison de l'abondance des pluies ces derniers jours. La ville d'Ambatondrazaka a été submergée par les inondations. Les résidents de cette localité constatent une montée des eaux jusqu'aux genoux. De nombreuses habitations ont été inaccessibles à cause de la montée des eaux à l'intérieur. Selon les prévisions météorologiques, l'abondance de pluies est issue de la formation d'un amas nuageux qui a traversé la partie Centre-est de l'île. La ville d'Ambatondrazaka a subi de plein fouet les conséquences du mauvais temps. Des dégâts ont été constatés partout, en particulier dans la partie inférieure et ses environs. Ainsi, plus de trois cents hectares de rizières ont été submergés (ndlr : article paru ce 19 janvier).

Les voitures légères ainsi que les piétons ne peuvaient pas emprunter les routes dans la ville du district d'Ambatondrazaka I. Presque tous les quartiers sont inondés. On peut constater la montée des eaux du côté de l'Abattoir, vers la partie de 67Ha et Ambalataretra. Dans une partie du grand marché, en rentrant par l'Ouest et en passant par le bas de Madiotsifafana et aussi Antanifotsy, des quartiers qui font partie des « fokontany » de la basse ville. Sont aussi concernés les fokontany d'Avaradrova Avaratra, Antanifotsy, Anosindrafilo, Ambodimanga et Ampasambazimba. Le plus touché est le fokontany Avaradrova Avaratra. Aucun des bas-quartiers n'est donc épargné. Néanmoins, les habitants gardent le morale.

Victimes

« L'eau pourrait descendre d'ici deux jours (ndlr : depuis hier). Les écoles et toutes les autres activités affectées reviendront à la normale », rassure le maire de la Commune urbaine d'Ambatondrazaka, Roger Ratianarivo.

Aucun chiffre n'a encore été avancé concernant le nombre de victimes. D'un côté, les sites d'hébergement n'ont pas été très utiles pour les ménages touchés. La plupart d'entre eux ont pris la décision de se reloger temporairement chez leurs proches. « Nous avons enregistré des sinistrés de cette montée des eaux dans tous ces quartiers, mais personne n'a sollicité les sites d'hébergement », continue le maire. La mairie de la Commune d'Ambatondrazaka a déjà préparé les « tranom-pokonolona » pour accueillir les sinistrés, mais personne ne s'est présenté.

Par ailleurs, la réparation des canaux d'irrigation dans la ville s'avère une bonne alternative pour éviter ces problèmes. Des habitants de cette ville ont regretés que les dessus des canaux d'évacuation aient servi à certains habitants de fondation pour leurs maisons. « Il n'y a plus de canaux utilisables », selon une habitante.

Ambatondrazaka est depuis quelques années confronté à ces problèmes d'inondation. Des solutions durables sont attendues.