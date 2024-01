Madagascar: Coupe de Madagascar - Le Final 8 s'annonce électrique

Un des événements majeurs du week-end à ne pas rater sera les quarts de finale de la coupe de Madagascar. Les matches se dérouleront à l'Elgeco Plus stadium samedi et dimanche.

Que des chocs entre clubs Orange Pro League (OPL). Deux affiches des quarts de finale de la coupe de Madagascar version 2023, une samedi et une dimanche, sont très attendues ce week-end. À ne pas rater samedi à 14 heures au stade Elgeco Plus au By Pass, Fosa Juniors FC champion de Madagascar en titre affrontera Cffa, vainqueur de la coupe en 2021. Le club de Boeny vise un doublé tandis que l'équipe d'Andoharanofotsy tente de rééditer son exploit d'il y a deux ans.

«Ces deux équipes sont considérées comme favorites et expérimentées. La rencontre sera très disputée. Cffa est avantagé d'avoir pu disputer le Grand tournoi d'Antananarivo. Nous misons plutôt sur notre mental à bloc», confie Franck Rajaonarisamba, coach du Fosa Juniors FC, club vainqueur de la coupe en 2019 et double champion de Madagascar (2020, 2023). Côté effectif, beaucoup de changements sont constatés au sein des deux camps.

Neuf ont quitté le club majunguais et six nouveaux recrutés tandis que Cffa a libéré neuf contre dix nouveaux. «Sans conteste, Fosa est un grand club. Nous avons opté pour le rajeunissement. Ces nouveaux joueurs relèvent le défi de se mesurer à une grande équipe et visent la victoire pour accéder à la prochaine étape. Nous avons pris au sérieux la préparation. Nous avons libéré les joueurs seulement les jours de fête», livre de son côté, Titi Rasoanaivo, entraineur du Cffa, vainqueur de la coupe en 2021.

Revanche

L'affiche du dimanche à 14h annonce le choc entre Disciples FC et Ajesaia. Ce sera le remake des quarts de finale du GTA, du 14 janvier. L'équipe de Vakinankaratra a battu sèchement celle de Bongolava 5 à 2. Les deux autres rencontres ne seront pas en reste, en l'occurrence le duel entre AS Fanalamanga Alaotra-Mangoro et Asa Diana, programmé samedi à 11h. Et dimanche à la même heure, le club tenant du titre Elgeco Plus jouera à domicile contre Mama FC.

Ce club hôte alignera dans son effectif l'ancien joueur de Fosa Juniors FC médaillé de bronze au Chan, Jean Yves Razafindrakoto. «Il a été depuis pas mal de temps présent à notre entraînement mais n'a jamais jouer de match avec le club. Il n'a pas assisté à l'entrainement ces deux dernières semaines afin de régler le coté administratif», clarifie le coach de l'Elgeco Plus et ancien entraineur de l'Uscafoot, Andry Hildecoeur. Cette coupe de Madagascar version 2023 est décalée de six mois en raison de la préparation et la tenue des Jeux des îles en août et septembre, puis la tenue de l'élection de la fédération à la mi-octobre.

Les huitièmes ont eu lieu en juillet. La phase finale s'étalera en une semaine. Les demi-finales auront lieu le mercredi 24 janvier et la finale le dimanche 28. Le vainqueur représentera le pays à la prochaine coupe de la confédération africaine cette année.