Cote d'Ivoire/Burkina Faso: La Can 2023/Dans une fan zone au Dokui- Les supporters des Etalons ont vibré jusqu'au bout

L’ambiance était folle et électrique au maquis « le Burkina » au sous quartier Dokui- Adama Sanogo. Un espace gastronomique à la lisière des communes d’Abobo et de Cocody. La raison ; cet espace très convivial a été transformé durant la durée de l’opposition Etalon du Burkina Faso contre le Fennecs d’Algérie, en une véritable bonbonnière de la part des supporters des Etalons.

Ce samedi 20 Janvier 2024, l’ambiance qui était au départ timide, plus de dix minutes après l’entame de l’opposition, est montée d’un cran, au fur et à mesure que la bande bruyante acquise à la cause des « enfants du Yeninga » gonflait et que les co-équipiers de Hervé Koffi, engageaient des remontées spectaculaires dans le camp de l’équipe algérienne.

Pendant ce temps, les coups de sifflets et les Vuvuzela s’amplifiaient à déchirer les tympans. A côté, François, gérant du maquis et le « chef d’orchestre » de toute cette ambiance, veillait sur la rôtisserie qui tournait à plein régime, pour sortir des plats fumants de poulets ou de pintades bien braisés soit à la sauce ou à sec qui s’arrachaient comme de petits pains.

Tout en restant scotchés à l’écran géant qui projetait les images de la rencontre, Ahmed floqué dans son Polo aux couleurs du Burkina et ses camarades s’activaient à garnir les tables de la clientèle, en bouteilles de bière et de vin bien glacés. Malgré les contre- offensives de part et d’autre, les bruits stridents des Vuvuzela se font plus persistants. Puis, un moment de relâchement alors que nous sommes dans les temps additionnels de la première période, les Etalons ouvrent le score par Mohamed Konaté (45e+ 3). L’ambiance reprend de plus belle avec en toile de fond, un petit bout de Liwaga (Rythme Burkinabè). L’arbitre siffle la pause.

Quand la partie reprend, Baghdad Bounedjah ; Riyad Mahrez et leur bande accentuent la pression sur les Etalons. Mais, ceux-ci résistent à la grande joie de leurs supporters. Qui continuent d’entretenir un grand vacarme indescriptible. Certains d’entre eux profitent pour s’offrir d’autres bouteilles bien fraiches pour arroser des morceaux de poulets très bien faits.

Menés grâce à un excellent Mohamed Konaté, les algériens sont revenus à hauteur de la sélection des Etalons du Faso grâce au flair de Bounedjah. Les cris de désapprobation fusent de partout. Qu’à cela ne tienne !

Le jeu va basculer en faveur de la sélection burkinabè grâce à un penalty sifflé après de longues minutes de checking à la VAR. Quand le pénalty est transformé par Bertrand Traoré, rentré à la place de Mohamed Konaté, l’ambiance est totale et la grande chaleur ne ramollie pas la détermination de ces supporters des Etalons qui ont cru en leur équipe nationale jusqu’ au bout. Malheureusement, ils vont prendre une douche froide vers la fin quand, à la 90e mn, profitant d’une mésentente et un relâchement dans la surface de réparation du Burkina Faso, l’Algérie va réduire la marque :2 à 2 score final.

Les organisateurs de ce fan zone ont décidé de remettre le couvert avec plus de piment lors du prochain et dernier match des Etalons qui aura le 23 Janvier 2024 contre l’Angola.

Légende photo: Une vue des supporters des Etalons en pleine joie( Ph: Bamba M.)