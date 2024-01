Afrique: CAN 2024 - Le Maroc veut s'imposer face à la RDC pour s'assurer les huitièmes de finale

Le Maroc et la RDC s'affrontent dimanche 21 janvier dans le cadre de la deuxième journée du groupe F. Avec une deuxième victoire, les Lions de l'Atlas s'assureraient une place en huitièmes de finale.

Dans la salle de presse du stade de San Pedro, une centaine de journalistes marocains fait face au coach Walid Regragui. Depuis la demi-finale au Qatar, les Lions de l'Atlas sont suivis à la trace.

Un premier « vrai test »

Cette CAN en Côte d'Ivoire est désormais l'objectif du Maroc, et plus personne, chez les suiveurs des Lions de l'Atlas, n'accepterait un mauvais résultat au pays des Éléphants. « Depuis le dernier Mondial, nous avons une certaine pression, et c'est le revers de la médaille. On l'accepte », glisse Walid Regragui.

Après la première rencontre gagnée 3-0 face à la Tanzanie, le coach Walid Regragui parle d'un premier « vrai test ». « On s'attend à une rencontre tactique et physique. L'essentiel est de confirmer notre premier match », dit Regragui. Dans la chaleur humide de San Pedro, avec une rencontre qui débute à 14h00 heure locale, une victoire propulserait le Maroc en huitièmes de finale et le coach marocain se sentirait plus à l'aise pour préparer la suite de la compétition.

Sauf que l'entraîneur du « Royaume chérifien » ne veut pas sous-estimer son deuxième adversaire. Les deux dernières confrontations entre les deux équipes remontent à 2022. Après un match aller nul (1-1) au Stade des Martyrs de Kinshasa, les Lions de l'Atlas ont dominé le match retour à Casablanca en s'imposant (4-1). « La RDC a un nouvel entraîneur et a changé son groupe. Ce n'est plus le même adversaire, le passé c'est le passé. C'est une équipe qui n'est pas facile et ne manque pas d'ambition », assure Walid Regragui.

Ne pas se faire manger par les Léopards

Au total, les Lions et les Léopards se sont rencontrées à seize reprises. Le Maroc s'est imposé à cinq fois, la RD Congo a obtenu trois victoires. Huit duels se sont soldés par un nul. En phase finale de la CAN, le Maroc a souvent eu du mal face aux Léopards, avec seulement une victoire, trois nuls et une défaite. « On ne veut pas se faire manger par les Léopards », lâche Regragui face à une audience hilare. Il ajoute : « Il n'y a pas de peur, mais du respect. Il ne faut pas croire que le Maroc va s'imposer facilement. »

En attendant, Walid Regragui peut compter sur son groupe. « Attiat-Allah est opérationnel. Boufal était un peu grippé, mais ça s'est bien passé depuis. Il fallait éviter de le faire rentrer pour qu'il soit au top. Nous récupérons presque tout le monde. Nous avons confiance en nos staffs médicaux. C'est eux qui ont facilité le retour de Saïss et de Ziyech », argumente le patron des Lions de l'Atlas.

La première rencontre officielle entre le Maroc et la RDC, appelée Zaïre à l'époque, remonte à 1972, lors de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Le Zaïre et les Lions de l'Atlas s'étaient quittés sur un nul (1-1).