Congo-Kinshasa: Investiture du Président Tshisekedi - « Au moins 60 000 places du Stade des Martyrs réservées à la population », affirme Kusema

Réélu à la présidentielle du 20 décembre dernier, le Président Félix Tshisekedi prête serment ce samedi 20 janvier au stade des Martyrs de Kinshasa.

Le directeur-adjoint de la Cellule de la Communication de la Présidence de la République, Giscard Kusema, a indiqué que l'invitation est lancée à tous ceux qui souhaiterons faire le déplacement de ce temple de football pour assister à cette cérémonie d'investiture :

« Sur les 80 000 places du stade des Martyrs, au moins 60 000 sont réservées à la population congolaise. L'entrée est libre et chacun devra se choisir un quartier à partir duquel il pourra bien suivre tout ce qui va passer », a expliqué Giscard Kusema.

Il a précisé que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux invités spéciaux et à la population de vivre cet évènement.

M. Kusema a ajouté que les journalistes accrédités travailleraient aussi comme s'ils étaient dans une cérémonie sportive.

Sécurité de l'évènement

Giscard Kusema a fait savoir que qu'au cours de cette cérémonie, le Chef de l'Etat recevra des symboles du pouvoir politique et traditionnel des mains du premier président de la Cour Constitutionnelle.

« La cérémonie d'investiture est un moment solennel de communion du président de la République, qui est le symbole de l'unité de la nation, avec sa population. Voilà pourquoi les portes du stade sont ouvertes au public », a-t-il laissé entendre.

Ce cadre à la Présidence de la République a assuré que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des personnes qui feront le déplacement du stade des Martyrs ce samedi. Il a demandé aux populations de ne pas paniquer à la suite de présence accrue des forces de défense et sécurité en ce lieu.

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya a indiqué que parmi les temps forts de cette cérémonie, il y aura l'entrée du Président de la République Félix Antoine-Tshisekedi puis l'ouverture des bancs. C'était lors de la conférence de presse conjointe avec le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. A cette occasion, Muyaya a signalé que l'avenue des Huileries, réservée aux officiels restera bloquée avant et pendant cette activité solennelle.

De la prestation du serment

Au cours de cette cérémonie, le chef de l'Etat réélu recevra du premier président de la Cour constitutionnel des attributs du pouvoir dont un exemplaire de la constitution du pays. En vertu de l'article 74 de la loi fondamentale, Félix Tshisekedi prêtera devant la Cour Constitutionnelle, en tant que président élu de la RDC pour un second mandat, le serment d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Il s'engagera aussi, à travers ce serment, à maintenir l'indépendance de la RDC et l'intégrité de son territoire.

Le serment du Président de la République portera aussi sur la sauvegarde de l'unité nationale. Devant le peuple, Félix-Antoine Tshisekedi s'engagera aussi à ne privilégier que l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine dans toutes ses décisions.

Il s'engagera aussi à consacrer toutes ses forces à la promotion du bien commun et de la paix.

Felix Antoine Tshisekedi va donc promettre de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple congolais les hautes fonctions de la République qui lui sont confiées.

Le Président Tshisekedi nous dévoilera, à travers son discours d'investiture, sa vision et son projet de société pour la RDC durant son deuxième et dernier quinquennat.

Des personnalités attendues

Déjà vendredi après-midi, les avions de délégations attendues à la cérémonie d'investiture de Felix Tshisekedi ont occupé le tarmac de l'aéroport international de N'Djili. Des délégations de plusieurs pays dont la Chine, le Japon, les Etats-Unis, Djibouti, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Malawi ayant été comptés parmi ceux qui auront répondu les premiers à l'appel.

Selon une dépêche de la Primature, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a accueilli tour à tour, le Président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, le Président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, le Président Macky Sall du Sénégal, le vice-président de la Namibie. Mais aussi l'ancien Président du Kenya Uhuru Kenyatta, les présidents de Djibouti et de Malawi ainsi que le vice-président du Burundi. Les Présidents Sud-africain, gabonais et bien d'autres chefs d'Etat et de Gouvernement sont attendus à Kinshasa.

Le Président de la BAD présent à Kinshasa

Le Nigérian Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), un important partenaire financier dans plusieurs projets en RDC est arrivé vendredi dernier à Kinshasa pour participer ce samedi à l'investiture du président réélu Félix Tshisekedi.

La RDC a bénéficié cette institution d'un appui financier qui a permis de soutenir plusieurs projets sociaux, notamment dans le domaine de l'énergie. La BAD a octroyé une enveloppe additionnelle de 650 millions USD au Gouvernement de la RDC, afin de stimuler le secteur agricole, selon Solomane Koné, directeur général adjoint de l'institution pour l'Afrique centrale. Cette institution est également citée dans le Projet d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika (PRODAN) dans la province de Lomami.