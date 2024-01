Angola: Le MINSA s'engage à prévenir l'épidémie de choléra dans le pays

Luena — Le ministère de la Santé (MINSA) s'engage à prévenir l'épidémie de choléra dans le pays, avec un plan de formation du personnel du secteur dans les provinces frontalières.

La formation de deux jours regroupe les professionnels des secteurs de la santé, de l'environnement, de la défense et de la sécurité pour apprendre les techniques et mesures de prévention contre l'épidémie de choléra qui sévit depuis la fin du mois d'octobre dans les pays voisins de la Zambie et de la RDCongo.

A l'occasion, la cheffe de la section d'hygiène et surveillance de la Direction nationale de la santé publique, Angelina Fila, a déclaré, à Moxico, que compte tenu de la facilité de transmission et de propagation de la maladie, le MINSA a réalisé ce programme pour que les professionnels puissent réagir et contrôler la maladie.

Elle a averti que le choléra a la particularité de se propager rapidement et que, depuis octobre dernier, 10.413 cas ont été diagnostiqués en République de Zambie, causant 412 décès parmi les adultes et les enfants de ce pays.