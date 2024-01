Afrique: CAN 2024 - Ryan Mendes, suivez le guide du Cap-Vert

Assuré de terminer premier du groupe B, le Cap-Vert fait partie des équipes surprises de cette CAN 2024. Pour aller le plus loin possible dans la compétition, les Requins Bleus peuvent compter sur leur capitaine, Ryan Mendes, incontournable en sélection depuis près de quatorze ans.

Ryan Mendes se souviendra sans doute longtemps de ce vendredi 19 janvier 2024. Buteur et homme du match face au Mozambique remporté par son équipe 3-0, le Cap-Vert s'est en plus brillamment qualifié pour les huitièmes de finale en remportant ses deux premières rencontres. « On vient dans un tournoi où il y a les meilleures équipes d'Afrique et avoir six points dans un groupe où il y a l'Égypte. Deux matches, six points... C'est quelque chose quand même », soupirait un brin rêveur le maître à jouer du Cap-Vert à la sortie du vestiaire.

Comme si cela ne suffisait pas, le capitaine des Requins Bleus s'est en plus offert un nouveau record avec sa sélection en devenant son meilleur buteur avec 16 buts devant la légende capverdienne Hèldon Ramos. Il faut dire que Ryan Mendes était déjà le plus capé de l'histoire de l'équipe avec 72 sélections, juste devant le gardien de but Vozinha. Depuis sa première sélection en 2010, celui que l'on présentait comme le potentiel successeur d'Eden Hazard lors de son arrivée à Lille en 2012, a été de toutes les Coupes d'Afrique du Cap-Vert, de la toute première en 2013 en Afrique du Sud à cette édition ivoirienne de 2024.

Une carrière en dents de scie

Entre-temps, sa carrière en club a connu des hauts et pas mal de bas. Ses saisons 2010-2011 et 2011-2012 plutôt convaincantes avec Le Havre, lui ouvrent les portes de Lille où il restera cinq ans sans jamais réellement réussir à s'imposer. Il part ensuite jouer une saison et demie à Kayserispor en Turquie avant de s'exiler cinq saisons aux Émirats arabes unis avant de revenir en Turquie en 2023 avec le club stambouliote du Fatih Karagümrük SK.

Un parcours en dents de scie qui tranche avec sa régularité en sélection. Lorsqu'il étrenne sa première cape le 11 août 2010, il n'a que 20 ans et les Requins Bleus ne pèsent alors pas grand-chose sur la carte du football africain. Le Cap-Vert n'a encore jamais participé à une CAN. Le « Petit pays » décroche finalement le précieux sésame en 2013 où il atteint alors les quarts de finale. Mendes et les siens réitèrent l'expérience en 2015, mais ne franchissent pas le premier tour. En 2022 au Cameroun, ils s'arrêtent en huitième de finale.

Premier but dans une CAN

Mais cette fois-ci, les Requins Bleus peuvent nourrir des ambitions autrement supérieures. Tombeurs du Ghana 2-1 lors du premier match et facile vainqueurs Mozambique, les Capverdiens, emmenés par leur capitaine en grande forme et auteur de son premier but dans une CAN en quatre participations, sont assurés de finir premiers de leur groupe, ce qui leur offre potentiellement la possibilité d'affronter un adversaire à leur portée lors des huitièmes de finale.

À la fin de la rencontre contre le Mozambique, ses coéquipiers ne tarissaient pas d'éloges sur leur capitaine. « Il fait partie des plus anciens de notre groupe, c'est notre leader, notre porte-drapeau. Il en est à sa quatrième CAN. On est content de l'avoir avec nous et surtout il est en jambes, donc il nous aide énormément », a expliqué l'attaquant Willy Semedo.

« Le meilleur capitaine qu'on aurait pu avoir »

Même son de cloche du côté de Steven Moreira qui souligne par ailleurs l'importance et l'implication de Ryan Mendes dans la construction de cette sélection capverdienne. « Je suis tellement content pour lui parce que tout ça c'est grâce à lui qui a travaillé depuis si longtemps pour la sélection. C'est un exemple pour nous. Il a convaincu pas mal de joueurs, moi y compris, de venir jouer pour le Cap-Vert, rappelle le latéral droit. C'est le meilleur capitaine qu'on aurait pu avoir ».

À 34 ans, Ryan Mendes a toujours le feu sacré pour son pays. « Je suis toujours là, présent. Dès que j'enfile le maillot du Cap-Vert, je me donne à fond », a expliqué le milieu offensif pour justifier son état de forme actuel. Cela tombe bien, la compétition est loin d'être terminée. Avant son huitième de finale, le Cap Vert devra d'abord se frotter à l'Égypte dans un match qui n'aura d'enjeu que pour les Pharaons. Et si le capitaine des Requins Bleus est d'ores et déjà entré dans la légende de sa sélection comme étant l'un de ses plus grands joueurs, les plus belles pages de son histoire avec elle sont peut-être encore à écrire.