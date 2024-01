Sénégal: Bounkiling - Un camion-grue et des charrettes transportant du bois saisis à Ndiamalathiel (commandant)

Dakar — Les agents des Eaux et Forêts du Secteur de Bounkiling (Sédiou) ont saisi un camion-grue transportant une bille de caïlcédrat et une cinquantaine de planches de kapokier à bord de deux charrettes à traction équine à Ndiamalathiel, une commune située près de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, a-t-on appris, samedi, du commandant Amadou Ba.

»La saisie du camion-grue immatriculée en Gambie transportant une bille de caïlcédrat d'environ 7 mètres longueur et d'une cinquantaine de planches de kapokier à bord de deux charrettes à traction équine s'est faite lors d'une opération mixte de patrouilles menée à la frontière par le service des Eaux et forêts, l'Armée et la Gendarmerie", a dit à l'APS le commandant Ba, chef du Secteur de Bounkiling.

Selon lui, »aucun des trafiquants n'a pu être appréhendé ».

»Ils ont tous réussi à prendre la fuite laissant derrière eux leurs moyens de transport et matériels de coupe », a-t-il indiqué, ajoutant que cette opération mixte entre dans le cadre de la politique de renforcement de la lutte contre le trafic international de bois initiée par l'Etat du Sénégal dans cette partie du Sénégal.