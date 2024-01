Sénégal: CAN - Treize victoires pour Cissé en vingt matchs

Yamoussoukro — Le Sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a enregistré, face au Cameroun, sa treizième victoire, en vingt matchs de phase finale de la Coupe d'Afrique des nations depuis sa première participation à la compétition continentale en 2017 en tant qu'entraineur.

Aliou Cissé a joué, vendredi, contre le Cameroun son 20e match de CAN. Sur cinq compétition de suite, il affiche un bilan de 13 victoires, deux défaites contre l'Algérie et cinq nuls.

Arrivé à la tête de l'équipe du Sénégal le 4 mars 2015 pour succéder au Français Alain Giresse, Cissé a participé à sa première CAN en 2017 au Gabon. Il y jouera, le 15 janvier, son premier match dans une phase finale de la CAN contre la Tunisie qu'elle gagne sur le score de 2 buts à 0.

Quatre jours après, il affronte le Zimbabwe pour la battre sur le même score. Aliou Cissé concède le nul contre l'Algérie, 2-2, le 23 janvier, pour le dernier match de groupe. Sa première aventure africaine s'arrêtera en quarts de finale contre le Cameroun qui l'élimine aux tirs au but (0-0, 4-5 t.a.b).

En 2019, en Egypte, l'ancien défenseur de l'équipe nationale du Sénégal (1999-2009) enchaîne sa deuxième participation à la CAN. Il bat en match d'ouverture de poule, la Tanzanie, 2-0, mais s'incline face à l'Algérie, 0-1, lors du deuxième match. Cissé va assurer l'essentiel contre le Kenya (3-0) pour accéder aux huitièmes de finale.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain (1998-2001) bat l'Ouganda en huitième (1-0), le Bénin en quarts (1-0) et la Tunisie en demi-finale sur le même score.

Aliou Cissé va perdre en finale contre Djamel Belmadi de l'Algérie pour la deuxième fois dans le même tournoi.

Le 10 janvier 2022 à Bafoussam, Cissé va s'imposer, 1-0, contre le Zimbabwe pour son 12e match de CAN. Il va signer dans la même compétition son deuxième et troisième nul dans une CAN contre la Guinée (0-0) et contre Malawi (0-0).

Qualifié en huitièmes, il domine le Cap-Vert (2-0) puis la Guinée équatoriale en quarts (3-1). Il gagne son match de demi-finale sur le même score contre le Burkina Faso.

Il remporte l'édition de cette CAN 2021 contre l'Egypte (0-0, 4-2 t.a.b).

L'homme au 35 matchs en équipe nationale est sorti victorieux de ses 19e et 20e match contre la Gambie (3-0) et le Cameroun (3-1) à la CAN 2023.