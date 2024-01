Afrique: CAN 2024 - La RDC, son effectif largement renouvelé et son envie d'avancer

Avec une équipe renouvelée, les Léopards affrontent le Maroc dimanche 21 janvier pour leur deuxième rencontre de la phase de groupes de la CAN après le nul face à la Zambie (1-1). Le coach Sébastien Desabre a misé sur un effectif rafraîchi pour aller le plus loin possible en Côte d'Ivoire.

Cinquante ans après son dernier sacre, la RDC est en Côte d'Ivoire avec une équipe largement rajeunie. Sur les vingt-quatre joueurs, ils sont vingt à découvrir la CAN, très peu ont l'expérience de cette grande scène, qui fait vibrer tout un continent pendant un mois.

Quand Sébastien Desabre a été nommé sélectionneur de l'équipe congolaise en août 2022, le groupe était mal en point. Finalement, avec cet effectif largement renouvelé, les Congolais ont terminé premier de leur groupe à l'issue des qualifications.

Un rêve éveillé du côté de San Pedro

« Oui, vingt nouveaux joueurs dans le groupe, c'est atypique, note le technicien français. C'est comme un nouveau départ. Mais cela n'enlève rien à ceux qui ont porté ce maillot et qui l'ont défendu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Dans quelque temps, on fera le point pour savoir ce qui nous manque, car il nous manquera forcément des choses ».

Pour les Léopards, le maillot congolais signifie beaucoup. Qu'ils soient nés en RDC ou en Europe. C'est le cas de Samuel Moutoussamy qui vit un rêve éveillé du côté de San Pedro, au bord de l'océan Atlantique. « C'est un moment fort pour moi, j'ai toujours regardé la CAN en famille et entre amis. Ma famille était présente au premier match pour nous soutenir. Je suis heureux de vivre ça », raconte milieu de terrain du FC Nantes.

« Tant que je serais appelé, je donnerais le maximum pour aider cette équipe, poursuit-il. La RDC est une nation de foot. Le peuple est très attaché à son équipe nationale. Il y a un lien très fort. C'est vrai, ils sont très exigeants, mais ils nous aiment énormément. On va essayer de grandir tous ensemble et d'aller le plus loin dans la compétition. Il y a de l'énergie et de la solidarité dans cette équipe et c'est ce qu'il faut pour réussir. Ce serait bien de sortir des poules ».

« Si les Congolais s'identifient à nous, ce sera une CAN réussie »

Si certains ont hésité à intégrer l'équipe nationale, d'autres, comme Gédéon Kalulu, ont demandé eux-mêmes à faire partie de la « famille ». Le défenseur du FC Lorient a l'air totalement épanoui pour son premier grand rendez-vous avec les Léopards.

Le défenseur du FC Lorient avait vécu sa première sélection en octobre 2020, en amical contre... le Maroc déjà à l'époque. « Le soir, on aime jouer aux cartes, on regarde ensemble les autres matches, explique celui qui avait signé son premier contrat professionnel avec l'OL en 2017. Parfois, on essaye de penser à autre chose que le foot. C'est une bonne pression de jouer pour cent millions d'habitants. On espère leur offrir un beau cadeau. En tout cas, cela nous fait avancer et on veut être encore meilleur sur le terrain. [...] Si les Congolais s'identifient à nous, ce sera une CAN réussie. »

De son côté, Théo Bongonda, né en Belgique, ailier gauche au Spartak Moscou, ne cache pas son émotion. Au premier match, il avoue avoir eu les larmes aux yeux durant l'hymne national. Celui surnommé « Théo Messi » par les supporters congolais avait marqué face au Soudan (2-0), le 9 septembre 2023, au stade des Martyrs à Kinshasa, dans le cadre de l'ultime journée des éliminatoires de la CAN 2024.

Cent mille personnes dans le stade ont scandé son nom, il en a eu la chair de poule. Si le Léopard a commencé l'aventure l'équipe nationale à l'âge de 26 ans, il a déjà des instants magiques en mémoire. Et il compte bien en profiter le plus longtemps possible en Côte d'Ivoire. « Une CAN réussie ? Ce serait la victoire en finale ! » conclut-il, sourire jusqu'aux oreilles. Il a derrière lui toute la RDC.