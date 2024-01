Afrique: CAN 2023 - Les Lions du Sénégal prêts à jouer tous les matchs comme des finales

Les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont exprimé leur fierté à la suite de leur qualification, vendredi, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), promettant de jouer tous leurs matchs, comme des finales.

"Je pense que nous méritions de gagner. Nous avons eu pas mal d'occasions. Nous avons mis trois buts. Dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Nous sommes qualifiés dès la 2ème journée. Toutefois, nous allons garder les pieds sur terre", a dit l'attaquant Sadio Mané en zone mixte, à la fin du match gagné, 3-1, contre le Cameroun.

L'auteur du 3e but contre les Lions Indomptables estime que le Sénégal a "l'expérience de cette compétition" et doit jouer sept matchs pour refaire le coup de 2022. " Nous n'avons joué que deux matchs, donc rien n'est encore fait", s'est-il empressé de préciser.

Sur sa prestation pendant les deux premiers matchs de la CAN, le joueur d'Al-Nassr, club d'Arabie Saoudite, soutient qu'il est impliqué dans le jeu de l'équipe nationale. "Je connais bien le football pour ne plus me presser. Depuis le 1er match, je suis impliqué dans le jeu. L'essentiel est la victoire collective", déclare-t-il.

Son coéquipier du milieu de terrain, Pape Matar Sarr, estime que c'est « un bon match » que les Lions ont livré contre le Cameroun. "Nous l'avons pris comme une finale. Depuis le début du tournoi, nous nous sommes fixé des objectifs. Nous avons sept finales à jouer pour remporter le sacre et ce match contre le Cameroun en faisait partie. Nous l'avons bien joué et gagné", a confié le joueur, titularisé pour la première fois depuis le début de la compétition.

"Je garderai même les buts, si on me demande de le faire. Je mets le Sénégal au-dessus de tout. On ne doit pas lever le pied. On est qualifiés, mais on doit aller à 300 %. Il faut tout donner", confie quant à lui Krépin Diatta.

"Chaque match est compliqué. Nous sommes en compétition. Nous sommes une grande nation et de grands joueurs. Donc, il n'y aura aucun match facile et le 3e match, nous le jouons pour le gagner", promet pour sa part Pape Gueye.

Le joueur de l'Olympique de Marseille rappelle que "le Cameroun aussi a de grands joueurs". Il explique que les Lions ont "bien travaillé cette équipe sur le plan offensif, défensif ». « Voilà le résultat est là. Nous gagnons par 3-1. Nous avons raté beaucoup d'occasions, mais c'est parce que nous étions un peu fatigués. Nous sommes solides, et le plus important, c'est la victoire. Les entraînements nous ont fait beaucoup de bien", a-t-il réagi.