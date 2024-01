Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 Janvier 2024

Sénégal : Présidentielle 2024 - 20 candidats retenus sans Karim Wade et Ousmane Sonko

Le Conseil constitutionnel a publié, le samedi 20 janvier 2024 la liste officielle et définitive des candidats qui vont prendre part à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ce sont 20 candidatures qui ont été ainsi déclarées recevables pour concourir aux suffrages des Sénégalais. Les candidats déclarés officiellement candidats à la Présidentielle du 25 février sont entre autres Boubacar CAMARA, Cheikh Tidiane DIÈYE et Khalifa Ababacar SALL et Amadou BA. Par rapport à la liste provisoire qui avait été publiée la semaine dernière, seule la candidature de Karim Wade a été finalement exclue.Aussi, Ousmane Sonko ne figure pas sur la liste en question.(Source : adakar.com)

Mauritanie : Can 2023- Le pays s'incline devant l'Angola sur un score de 3 buts à 2

L'Angola a battu la Mauritanie par le score de 3 buts à 2 au stade de la paix de Bouaké ce samedi 20 janvier 2024.La sélection de la Mauritanie qui a perdu son premier match face aux Burkina Faso n'a pas réussi l'exploit de l'égalisation. Mené au score par un doublée de l'Angolais Gelson (30e et 50e minute) et de son coéquipier Gilberto (53e minutes), les Mauritaniens réussissent à retirer 2 buts. Notamment à la 43e minutes par Amar et à la 48è par Koita. Malheureusement par cette rencontre, les Mourabitounes qui ont été vaincus lors de leur deux matchs de poule se positionnent à la 4è place de la poule D. Quand l'Algérie vient en 3ème position avec 2 points. Les Étalons du Burkina Faso et les Balancas Negras de l'Angola sont conjointement premier de la poule D. (Source : Fratmat.info)

Sierra Leone : Décrispation- Vers un deal pour la cohésion entre le Président Julius Maada Bio et son prédécesseur

L’ancien Président sierra-léonais, Ernest Bai Koroma, âgé de 70 ans, doit répondre de quatre chefs d'accusation pour trahison, complicité de trahison et recel de personnes soupçonnées d'avoir participé récemment à un coup d'État manqué. Il part tout de même en déplacement hors du pays pour des raisons de santé. Dans une adresse d’une dizaine de minutes le 18 janvier 2024 sur sa page X (Tweetter), son successeur et actuel Chef de l’État, Julius Maada Bio, tente de faire accepter, ce qui ressemble à un deal qui contraint son prédécesseur à l’exil.Dans sa communication, Julius Maada Bio insiste plus sur sa volonté de garantir la paix et la cohésion nationale que le caractère humanitaire de la décision. (Source : Fratmat.info)

Niger: Défense/Coopération militaire- Niamey et Moscou s’engage à l’intensifier

Dans le cadre de la visite qu’effectue le Premier ministre de transition Lamine Zeine, à la tête d’une importante délégation, en Russie, le ministre d’Etat à la Défense, le général de corps d’Armée Salifou Mody a rencontré ses homologues russes avec qui il a échangé sur les voies et moyens de renforcer la coopération militaire entre les deux pays. A cette occasion, Niamey et Moscou se sont engagées à « intensifier » leur coopération dans le domaine de la défense dans la droite ligne du nouvel élan donné aux relations bilatérales entre les deux pays depuis quelques mois et qui s’est déjà traduit par la signature, en décembre dernier, d’un accord de défense entre la République du Niger et la Fédération de Russie. ( Source : Anp)

Burkina Faso : Can 2023/ Deuxième journée Groupe D- Les Etalon et les Fennecs se neutralisent (2-2)

Les Étalons du Burkina Faso et les Fennecs de l’Algérie se sont quittés dos à dos sur le score de (2-2) à l’issue d’un match de la deuxième journée du groupe D de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football disputé samedi soir au stade de la Paix de Bouaké. Les deux réalisations du Burkina Faso ont été respectivement inscrites par Mohamed Konaté (45 mn+4) et Bertrand Traoré (Penalty, 71ème).Quant aux Fennecs de l’Algérie, qui ont joué avec beaucoup de détermination pour revenir au score, les deux buts ont été inscrits grace à un doublé de Baghdad Bounedjah ( 51éme mn et 90 ème +5).Les Étalons du Burkina Faso affronteront mardi prochain l’Angola dans le cadre de troisième journée du groupe D. ( Source : aouaga.com)

Côte d’Ivoire : Investissements - Ouverture du forum d'affaires « Invest in Korhogo »

Le Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, a invité les investisseurs d'Afrique australe, notamment d'Afrique du Sud et de la Namibie et locaux, à investir dans la région du Poro qui est un territoire très large offrant d'énormes potentialités pour les investisseurs et les touristes. Il présidait, le samedi 20 janvier 2024 à Korhogo, l'ouverture du forum d'affaires intitulé « Invest in Korhogo » conçu par le Centre de Promotion des Investissements en Côte d'Ivoire (Cepici) et organisé à la faveur de la Can par l’ambassade de Côte d’Ivoire en Afrique du Sud, la Chambre de Commerce et d’Industrie avec la collaboration du Conseil régional du Poro et de la mairie de Korhogo. Ce forum vise à tirer profit de l’opportunité que représente la Can devenue une plateforme de rencontres entre investisseurs et chefs d’entreprises internationaux désireux d’investir en Afrique. (Source : abidjan.net)

Togo : Délocalisation du Congrès électif de la Ftf à Lomé - Nouveau rendez-vous pour élire le Comité exécutif

Le congrès électif de la Fédération Togolaise de Football (Ftf), initialement prévu à Atakpamé le 3 février prochain, a été délocalisé à Lomé, renseigne la Ftf via son site.La décision a été prise lors d'une séance extraordinaire du Comité Exécutif de la FTF, ce vendredi 19 janvier 2024, en raison de problèmes logistiques. Dans une note circulaire adressée aux membres de la Ftf, le Secrétaire Général, Hervé Tété Agbodan, a expliqué que le changement de lieu était nécessaire pour garantir le bon déroulement du congrès. La délocalisation à Lomé vise à pallier les imprévus logistiques et à assurer la réussite de cette assemblée. (Source : alome.com)

Bénin : Eglise catholique - Les sujets d’intérêt commun évoqués par les évêques lors de leur 71è session

Du 16 au 19 Janvier 2024, les évêques du Bénin se sont réunis pour leur 71ème session ordinaire de l’année pastorale 2023-2024. Au cours des travaux, les évêques ont évoqué plusieurs sujets d’intérêt commun. Les évêques ont notamment évoqué des situations sécuritaires du pays, la lutte contre la cybercriminalité, la recherche de l’intérêt général dans la prise des décisions politiques.Les évêques ont également invité les chrétiens catholiques à faire la part du culturel du cultuel dans certaines manifestations ou festival comme Vodun Days par exemple. Lire ci-dessous l’intégralité des conclusions issues des travaux. (Source : acotonou.com)

Gabon : Insécurité- Le président de la Commission de la Ceeac attaqué à Libreville

Le Président de la Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (Ceeac), Gilberto Da Piedade Verissimo, a été la cible d'une attaque à son domicile à Libreville, au Gabon, a-t-on appris ce samedi 20 janvier 2024.L'incident a eu lieu le mercredi 17 janvier 2024, à 9h30 du matin, lorsqu'un groupe de cinq individus armés a pénétré par effraction dans sa résidence officielle au quartier Haut de Gué-gué, dans le premier arrondissement de la capitale. L'information a été communiquée par le Président lui-même au gouvernement gabonais par le biais d'une note verbale datée du jeudi 18 janvier. Les autorités gabonaises ont réagi rapidement en déployant des policiers sur place pour procéder aux constatations nécessaires. (Source : alibreville.com)