Tunisie: Cérémonie de célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Tuniso-chinoises - Un moment de fête et d'engagement

La Chine et la Tunisie ont célébré hier, lors d'une cérémonie organisée à Tunis, le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de SEM. Wan Li, ambassadeur de Chine en Tunisie, de Mounir Rjiba, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, de plusieurs conseillers auprès de la présidence de la République et de la présidence du gouvernement et de représentants du corps diplomatique accrédités en Tunisie.

Durant cette cérémonie, l'ambassadeur chinois et le secrétaire d'Etat, M. Mounir Rjiba, sont revenus durant leurs allocutions sur la solidité des liens historiques entre les deux pays et qui puisent leurs racines dans les relations bilatérales sino-tunisiennes qui remontent aux années soixante.

Établies il y a 60 ans, les relations diplomatiques entre les deux pays connaissent une évolution régulière et continue. Ce partenariat de plus d'un demi-siècle se distingue par trois caractéristiques.

Malgré les différences au niveau du système social et des idéologies, la Chine et la Tunisie ont toujours eu des relations fondées sur le respect mutuel, des rapports d'égal à égal, et une convergence des vues sur les questions qui touchent aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures des deux pays.

%

La Tunisie a toujours été d'un soutien indéfectible sur l'unicité de la Chine et sur d'autres questions et la Chine a continué à soutenir la Tunisie dans ses efforts pour préserver sa souveraineté et son intégrité territoriale et pour assurer le développement économique et social durable du pays et la consolidation de sa transition.

Le Canal Medjerda-Cap Bon et le Centre culturel et sportif de la jeunesse d'El Menzah, financés par la Chine, sont des témoignages éloquents de cette amitié. On peut citer d'autres projets tels que l'Académie diplomatique internationale de Tunis récemment inaugurée par le Chef de l'Etat, la construction du Centre hospitalo-universitaire de Sfax ou encore le projet du Centre culturel et sportif de Ben Arous.

Autre exemple de cette amitié, l'ouverture en Tunisie du premier Centre sino-arabe de la navigation satellitaire Beidou qui est le premier centre chinois du genre à l'étranger.

Depuis plus de 50 ans, les équipes médicales chinoises sont présentes et actives dans 56 pays, dont la Tunisie. En effet, la Chine avait mobilisé, en 1973, sa première mission médicale en Tunisie. Durant les années écoulées plus d'un millier de médecins chinois ont rendu service aux populations de Tunis, de Jendouba, de Médenine et de Sidi Bouzid. Ils ont assuré des services de consultations pour 5 millions 760 mille patients tunisiens et fourni des soins médicaux à 880 mille malades hospitalisés. Les membres de ces équipes médicales sont devenus des messagers de la santé et de l'amitié entre nos deux peuples.

C'est pour toutes ces raisons et bien d'autres que la Tunisie aspire à renforcer la coopération avec la Chine en matière d'échange d'expertises et pour consolider la coordination entre les autorités compétentes des deux pays.

C'est d'ailleurs pourquoi cette cérémonie a pris l'allure d'une fête, d'une communion sur des airs de chorale, le tout rehaussé par des plats chinois.