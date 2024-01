Tunisie: Le Président de la République reçoit le Chef du Gouvernement - « Quiconque veut soutenir la Tunisie doit le faire avec respect avant tout »

«L'expérience a prouvé que beaucoup de ceux qui se cachent derrière un soi-disant soutien ne font qu'accroître la dépendance, l'appauvrissement de notre pays et les souffrances de notre peuple, ce qui n'est plus acceptable à tous points de vue», a souligné Saïed.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage M. Ahmed Hachani, Chef du gouvernement. L'entretien a permis de passer en revue les résultats des réunions que le Chef du gouvernement a tenues dans le cadre de sa participation au Forum de Davos cette semaine.

A cet effet, le Président de la République a réitéré son rejet de toute condition ou de tout diktat d'aucune partie, car les réformes engagées par la Tunisie doivent être des réformes purement tunisiennes qui découlent de la volonté du peuple tunisien, indiquant à cet égard que quiconque veut sincèrement appuyer la Tunisie doit faire preuve de respect avant tout soutien et respecter nos choix «car l'expérience a prouvé que beaucoup de ceux qui se cachent derrière un soi-disant soutien ne font qu'accroître la dépendance de notre pays, l'appauvrissement et les souffrances de notre peuple, ce qui n'est plus acceptable à tous points de vue», a souligné Saïed.

Il a également été question des notations et des classements des pays selon des normes établies à l'avance pour arriver à des résultats préalablement connus. «La première de ces normes réside dans l'obéissance dans le cadre d'un système économique mondial qui a commencé à s'effondrer mais que certains cercles s'obstinent à en perpétuer l'emprise à travers les rencontres dans les plus belles stations touristiques et dont les acteurs regagnent ensuite leurs pays se félicitant de maintenir encore leur emprise étroite sur le monde de manière à faire durer la souffrance de la plupart des habitants de la planète».

Le Chef du gouvernement a informé le Président de la République de la compréhension de nombreux responsables de la position de la Tunisie et de leur appréciation de l'approche qu'elle adopte en matière de lutte contre la corruption et de fourniture des services publics de base aux citoyens, notant que cette corruption, qui s'est étendue sur des dizaines d'années, était connue dans ses moindres détails dans de nombreux milieux financiers internationaux qui savent que le peuple tunisien en fut la première victime.

Le Président de la République a également passé en revue avec M.Hachani les résultats des rencontres qu'il a tenues avec certains responsables internationaux pour récupérer l'argent spolié qui revient de droit au peuple tunisien et que de nombreuses capitales qui savent que cet argent a été pillé n'ont pas agi à temps pour mettre fin au vol systématique des ressources du peuple tunisien et que la justification des procédures, leur complexité, voire leur allongement, ne doivent pas nous décourager de les exiger car «les procédures ont été conçues pour garantir les droits et non pour les piétiner».

Le Président de la République a souligné que le Forum économique mondial, connu sous le nom de Forum de Davos, est apparu au début des années soixante-dix et ne pouvait pas continuer avec la même pensée qui a précédé son émergence. L'humanité tout entière aspire à un avenir plus juste et ne se contente plus d'une division mondiale basée entre riches et pauvres.

Sur un autre plan, le Président de la République a renouvelé la position tunisienne sur le droit des Palestiniens à l'ensemble de la terre de Palestine et la nécessité pour toute l'humanité de s'opposer à la guerre d'extermination menée par l'ennemi sioniste, soulignant une nouvelle fois que le peuple tunisien restera debout avec toutes ses capacités aux côtés du peuple palestinien jusqu'à ce qu'il récupère chaque centimètre de sa terre, la terre de Palestine, et y établisse son État indépendant, avec Al Qods pour capitale.