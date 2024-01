Afrique: CAN 2023 - « Le Burkina Faso a la pression », Moumouni Dagano

Elmut PINTO

L'ancien attaquant des Étalons du Burkina Faso, Moumouni Dagano, reste optimiste sur l'issue de la CAN 2023 pour son pays.

Le Burkina Faso a réalisé une victoire et un nul. Cela fait d'eux les leaders du Groupe D avec quatre points, devant l'Algérie (2 points). Ils auront à affronter l'Angola lors du match décisif pour savoir qui se qualifiera en huitièmes.

Pour Dagano (qui a disputé six CAN), le Burkina ressent de la pression. « Je pense que la route est encore très longue, c'est vrai qu'on a la pression, mais on va essayer vraiment de jouer les deux matchs à fond, surtout le match de ce soir (nul 2-2 contre l'Algérie). Le plus important, c'est de sortir dans le groupe et le reste, on verra », a affirmé l'ancien du Burkina Faso.

« On va donner le maximum, on va aller match par match, on ne va pas se mettre la pression, voilà, j'espère bien », a conclu l'ancien attaquant de 43 ans qui a été finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina Faso.