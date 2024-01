Afrique: CAN2023 - Burkina Faso - Hubert Velud « C'est le meilleur match en matière de niveau et de qualité »

En conférence de presse d'après- match, Hubert Velud, le sélectionneur du Burkina- Faso a regretté que son équipe ne sorte pas vainqueur de sa rencontre face à l'Algérie, surtout que le but égalisateur est survenu dans le temps additionnel de la partie.

L'Algérie a égalisé dans le temps additionnel, on imagine que vous êtes un peu déçu du résultat ?

Effectivement, nous avons pu terminer sur une victoire cette rencontre face à l'Algérie, surtout qu'on a fait un gros travail en analyse vidéo sur leur forces et leur faiblesses de l'Algérie. On les a beaucoup gênés, il y a beaucoup de motifs de satisfactions. Il nous reste un seul math face à l'Angola, on va aller la chercher cette qualification.

On a remarqué que vous avez joué avec deux manières différentes durant cette rencontre, n'est- ce - pas ?

Exactement, en première mi- temps, nous avons voulu garder le ballon et le faire circuler, mais en deuxième période avec notre petite avance, on a changé notre méthode de jeu en jouant avec des attaquants placés. Je pense qu'on a beaucoup gêné cette équipe algérienne et verrouillé ce coté gauche qui est très dangereux, dommage qu'on encaisse sur deux balles arrêtées. Notre défense n'était pas concentrés et très naïfs sur les deux actions de buts de l'Algérie.

Vous allez affronter l'Angola pour le prochain match du groupe, ça ne va pas être facile, n'est- ce - pas ?

C'est pour cette raison qu'il va falloir bien récupérer d'ici mardi. En plus, nous avons beaucoup de blessés, j'espère qu'on aura le temps de les récupérer pour avoir un groupe au complet face à l'Angola.