Afrique: CAN2023 - Algérie - Belmadi « satisfait de la réaction de mes joueurs »

En conférence de presse post- match, Djamel Belmadi, le sélectionneur des Verts de l'Algérie était satisfait de la réaction de son équipe face au Burkina -Faso qui a eu les ressources nécessaires pour remonter à deux reprises le score.

«J'ai vu beaucoup de bonnes choses. On a fait une très bonne première mi- temps, pour moi, mais on a encaissé sur un fait de jeu. Pourtant, on avait le control sur le match notamment en première période. C'est dur à avaler et ça devient rageant. On revient à la marque, on était ambitieux .En deuxième mi- temps, on prend des risques dans le choix des joueurs qui rentrent. On a créé des occasions par Amoura et Bounedjah de la tête. Après on encaisse sur penalty, je pense qu'on paye cash nos moment de faiblesse. On n'est pas assez tueur devant. Je félicite les joueurs pour leur abnégation et le fait de rester en vie en vue de la qualification. Il faut savoir que dans la douleur et dans la souffrance qu'on remportait des succès dans un passé très récent. En tous cas, nous avons beaucoup de motifs de satisfaction », a indiqué d'emblée Belmadi.

Le coach d'Algérie a reconnu qu'il a pris des risques en seconde période notamment dans les changements qui se sont finalement avérés payants.

« les choix des joueur? islam (ndlr ; Slimani ), devait rentrer, Amoura , chaibi, peu importe le score ils allaient rentrer, c'était une question de timing. On a pris un maximum de risques en jouant avec un véritable milieu de terrain qui est Zerrouki. Je pense que les joueurs étaient très déterminés et n'ont rien lâchés que ce soit les titulaires et ceux qui ont fait leur entrée. Maintenant, on a une finale à préparer face à la Mauritanie, mardi prochain ».

« Il faudra compter sur le Burkina- Faso dans cette CAN »

Djamel Belmadi a avoué que son équipe avait affronté une très bonne formation du Burkina- Faso. « C'est difficile de parler de l'équipe adverse, le Burkina- Faso a beaucoup d'expérience, quant on voit Tabsoba comment il sort le ballon avec Beaucoup de sérénité et de calme, le gardien aussi, leur milieu est bon. Ce sont de très bons joueurs de football, je ne suis pas surpris de leur niveau, je savais qu'on allait avoir un match difficile. Il faudra désormais compter sur le Burkina dans cette CAN aussi », souligne Belmadi.

En répondant à une question sur le niveau inquiétant de Riyad Mahrez depuis le début de cette coupe d'Afrique des Nations, Belmadi a expliqué que « Je n'aime pas l'idée de tirer sur un joueur comme Riyad Mahrez. On ne s'est jamais reposé sur lui. D'ailleurs, le jeu passe plus à gauche qu'à droite. Mahrez a encore été très bon dernièrement mais je ne suis pas jouer sur son statut », explique le coach algérien.

« On nous a privé d'un penalty »

Avant l'égalisation de Bounedjah dans le temps additionnel, l'arbitre a fermé les yeux sur une main d'un défenseur Burkinabé dans la surface de réparation.

Djamel Belmadi pense que le VAR aurait dû intervenir « Je tiens à signaler une chose sur l'arbitrage. Il semble qu'une main dans la surface en notre faveur n'a pas été sifflée. Ça a son importance dans un match pareil. J'espère que le message sera entendu ».

« Je ne sais pas si Bennacer sera disponible contre la Mauritanie »

Ayant fait l'impasse sur le match face au Burkina- Faso (2-2) en raison d'une blessure aux adducteurs, Ismaël Bennacer n'est pas certain de disputer la dernière rencontre du groupe D contre la Mauritanie, mardi prochain au stade de la paix à Bouaké.

« Bennacer a eu une douleur aux adducteurs. Il va mieux mais je ne sais pas si il sera disponible au prochain match », a fait savoir Belmadi.