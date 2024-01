Afrique: CAN 2023 / Cedric Badolo (Burkina Faso) - « L'objectif pour nous c'est de prendre la coupe »

Le Burkina Faso contraint l'Algérie au partage des points cet après-midi lors de la deuxième journée des matches de poules de la CAN 2023. Au sortir de cette rencontre, Cedric Badolo s'est exprimé aux micros des journalistes en zone mixte. Propos recueillis par Dounia Mesli, repoter à Africa Top Sports.

Ça rassure aussi l'Angola d'être le leader du groupe, on peut dire ça ?

Oui, il y a la Mauritanie aussi qui a besoin des points pour pouvoir bien se positionner. C'était un match difficile, on le savait. On savait aussi que l'Algérie était préparée pour ce match. On s'en sort avec un point, le premier du groupe. Je pense qu'il y a encore la chance de confirmer la première place au dernier match.

C'était très difficile aujourd'hui, jouer à 14h, pour vous c'était pour la deuxième fois ?

Oui, pour nous c'est la deuxième fois, c'est difficile pour les deux équipes. Jouer à 14h, il y a le soleil qui est aussi fort. Ça a été dur, mais on a fait un bon match.

Comment vous expliquez que le Burkina a très bien joué contre la Mauritanie, même s'il y a eu ce dégât à la fin. Et là, vous avez vraiment bien joué, vous attendiez les Algériens ?

Aujourd'hui c'est l'Algérie qui doit avoir peur du Burkina Faso. Nous on a les trois points d'entrée, eux ils font match nul contre l'Angola. On a respecté l'Algérie. C'est un signal fort qu'on lance à toutes les équipes parce qu'aujourd'hui le Burkina n'est pas une petite nation comme d'autres le disent.

Vous étiez quatrième lors de la dernière édition au Cameroun, aujourd'hui l'objectif avec Vélud c'est quoi exactement ?

On était quatrième, l'objectif pour nous c'est de prendre la coupe, parce que toutes les équipes rêvent de remporter la coupe, et on travaille en fonction de l'espoir, on a fini quatrième, on veut finir encore plus.

Le fait d'avoir Bertrand sur le terrain, ça rajoute un peu sur le moral, sur le mental ?

Oui, Bertrand pour nous c'est comme Messi à l'Argentin, parce que c'est un ancien et c'est un très grand joueur, tous les joueurs le respectent, parce que c'est une grande personne d'abord, et après ça c'est un grand joueur, il apporte toujours plus pour nous, et le voir dans l'effectif vraiment ça fait beaucoup de plaisir, ça change beaucoup de choses.