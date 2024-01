Afrique: CAN - La Guinée veut prendre la première place du groupe C

Yamoussoukro — La Guinée qui sera opposée au Sénégal lors de la troisième journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des nations veut décrocher la première place pour rester dans la ville de Yamoussoukro, a indiqué, vendredi à Yamoussoukro, son entraîneur, Kaba Diawara.

"Nous voulons cette première place parce que, si nous l'avons, nous resteront à Yamoussoukro. Nous savons la difficulté que nous avons à déplacer la délégation. Si nous sommes deuxièmes, nous serons obligés d'aller à Abidjan. Il y a plus de monde. Au niveau de la concentration, cela peut nous perturber", a-t-il dit.

S'exprimant en conférence de presse après la victoire, 1-0, de son équipe face à la Gambie, à l'occasion de la deuxième journée du groupe C, il a dit que la Guinée "n'est pas dans l'obligation d'aller forcément gagner pour avoir les points pour aller au deuxième tour".

"Si nous sommes premiers, nous pourrons dire que nous avons battu le champion d'Afrique", a soutenu Kaba Diawara, soulignant que ce match de la 3e journée sera "une finale" que son équipe va tout faire pour gagner.

"Les joueurs sont physiquement prêts"

"Contrairement aux éditions précédentes, le champion en titre montre qu'il est vraiment le champion. Le Sénégal a six points et marqué six buts. Respect. Ils travaillent bien", a-t-il soutenu.

"Nous savons que nous n'avons que des finales dans le groupe. Les matchs demandent une grosse dépense d'énergie. C'est pour cela que nous avons souffert en préparation. Et cela paie. Les garçons tiennent physiquement et c'est cela la grande surprise pour nous", a rassuré l'ancien attaquant de la sélection guinéenne (2004-2009).

Pour le technicien guinéen qui a inscrit onze buts en sélection, le Sénégal "n'est pas une équipe qui ferme le jeu. Elle va venir avec un bloc bas. J'ai vu les matchs de l'équipe. Elle presse et joue haut. Ils sont forts. Nous avons juste à nous reposer, nous remettre au travail dès samedi pour aller jouer ce match dans trois jours".

"Mais je pense qu'ils vont faire tourner. Ils ont six points et sûrs d'être au deuxième tour. C'est un derby, il faut le gagner et nous somme motivés pour ça. Nous avons récupéré tous nos blessés. L'équipe est au complet", a encore soutenu l'ancien joueur du Paris Saint-Germain (2000-2003).

Son analyse du match contre la Gambie, dit-il, »reste comptable ». »Nous avons réussi à prendre ces trois points qui étaient importants. Il était hors de question que nous arrivions face au champion d'Afrique en titre avec un ou deux points", a affirmé l'entraîneur de la Guinée depuis 2021.

Kaba Diawara estime que son équipe " a progressé depuis deux ans ». »Nous sommes de plus en plus meilleurs. Nous nous connaissons de plus en plus. Cela paie à un moment. Cette victoire contre la Gambie est un grand pas dans le projet que nous sommes en train de faire", a t-il déclaré.