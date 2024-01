Ile Maurice: Taux de réussite en baisse pour la République de Maurice

· De 78,49 % en 2022, ce taux est passé à 73,71 % en 2023

La directrice du Mauritius Examinations Syndicate (MES), Brenda Thanacoody-Soborun, et le président du National Examinations Board (NEB), Vassen Naeck, ont conjointement animé une conférence de presse, hier, dans les locaux du ministère de l'Education à la suite de la diffusion des résultats de School Certificate (SC), jeudi. Voici les chiffres qui ont été divulgués :

Pour Maurice, sur un total de 12 140 élèves ayant pris part à ces examens, il y a eu 8 984 (5 066 filles et 3 918 garçons) qui ont réussi, soit un total de 74 %. Pour Rodrigues, le taux de réussite est de 69,24 % avec 777 élèves examinés et 538 d'entre eux ont réussi. Alors que pour Agaléga, les deux élèves qui ont pris part aux examens de SC ont échoué. Au total donc pour la République de Maurice, le taux de réussite pour l'année 2023 est des 73,71% avec 12 919 élèves ayant pris part à ces examens et 9 522 ayant réussi, soit 5 368 filles et 4 154 garçons.

Brenda Thanacoody-Soborun n'a pas voulu effectuer une comparaison entre le taux de réussite de 2022, qui se situe à 78,49 % et celui de 2023. Lors de la conférence de presse, elle a estimé qu'il fallait comparer le taux de réussite de 2023 à celui de 2019 car pour les années 2021 et 2022, il y avait une special consideration de Cambridge à cause du Covid-19 et qu'en 2022 notamment, les élèves avaient eu 18 mois de scolarité. Ainsi, si l'on tient compte de l'année 2019, avec un taux de réussite de 70.93 % pour la République de Maurice, «une augmentation de 2,78 % est notée cette année (73,71%)», a-t-elle insisté. Or, si nous comparons les résultats de 2023 à ceux de 2022, il y a une baisse car le taux de réussite le taux de réussite de 2022 se montait à 78.49 % avec 15 474 élèves ayant pris part au SC et 12 145 ayant réussi.

%

La directrice du MES a aussi souligné que plusieurs académies ont affiché 100 % de réussite, comme par exemple, le collège Royal de Curepipe, celui de Port-Louis, le Queen Elizabeth College, le Mahatma Gandhi Institute, le GMD Atchia, Forest-Side SC, Dr Maurice Curé ou encore le collège Droopnath Ramphul. Deux collèges régionaux ont aussi émergé du lot. Il s'agit du Rabindranath Tagore Institute et du Sodnac SSS, toujours avec 100 % de réussite.

Pour ce qui est des credits : 1 665 élèves n'ont obtenu aucun credit, 1 806 ont eu un credit, 1 628 en ont eu deux, 1 485 ont eu trois credits, 1 258 en ont eu quatre, 1 147 ont eu cinq credits alors que 1 019 ont obtenu six credits, 1 240 ont eu sept credits, 1 718 ont eu huit credits, 83 en ont eu neuf et 3 ont obtenu 10 credits.

L'année dernière, 1 619 élèves avaient obtenu leurs cinq credits, 1 602 élèves avaient eu 6 credits, 1 776 avaient eu 7 credits, 2 349 en avaient eu 8, 94 avaient eu 9 credits et 1 avait eu 10 credits.

Selon les chiffres présentés par Vassen Naeck, sur 188 candidats ayant pris part aux examens du Kreol Morisien au niveau du SC, 181 d'entre eux ont réussi, soit 96,28 %. Pour les filles, il y a eu 98 % de réussite contre 93,75 % chez les garçons. C'est l'université de Maurice, qui a agi comme Awarding body.