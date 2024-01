Ile Maurice: Et si ce n'était qu'un des scénarios présentés ?

Une bouffée d'air frais pour les membres du gouvernement et surtout pour le ministre Anwar Husnoo ! En effet la vidéo diffusée par la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) montrant les explications du directeur de la station de météorologie de Vacoas sur le passage du cyclone Belal, Ram Dhurmea, suspendu de ses fonctions depuis mercredi, a été comme une transfusion de sérum aux membres du gouvernement, bien abattus depuis lundi.

Si l'avocat de Ram Dhurmea, Me Gavin Glover a parlé de manipulation de la part de la MBC, c'est au principal concerné de venir dire maintenant que, dans ses explications, il n'y avait pas que cet exposé. Ram Dhurmea a-t-il présenté plusieurs scénarios ? Est-ce que seulement un seul a été diffusé ? Est-ce que la MBC a en sa possession d'autres vidéos montrant d'autres explications ? Si ni Ram Dhurmea ni la MBC ne fournit ces détails à la population, ils devront néanmoins le faire s'il y a une commission d'enquête qui est instituée.

Dans le camp du gouvernement, on affirme qu'il y a d'autres éléments qui pourraient davantage accabler l'ex-directeur des services de météorologie. «Sé enn reklam sa, fim pou zoué pli divan», nous a affirmé un proche du pouvoir. Ce dernier a ajouté que d'autres munitions sont préservées en cas de la mise sur pied d'une commission d'enquête.

Mais une chose est sûre : Ram Dhurmea a présenté plusieurs scénarios lors de ses interventions depuis samedi dernier lors des réunions du National Emergency Operations Centre (NEOC). Ainsi, nous avons appris qu'il a déclaré, lors de la réunion de samedi dernier, qu'il était possible de passer à l'alerte 2 dimanche, et probablement, à un avertissement de classe 3 lundi et de passer en classe 4 mardi. Il a émis des possibilités à partir des informations qu'il avait en sa possession à ce moment-là.

Évidemment, avec un changement de trajectoire entre samedi soir et dimanche matin, il a pu fournir d'autres informations. Si, selon la vidéo, il a parlé de plus de chance d'enlever l'alerte 1 ou de maintenir cet avertissement, il faut également faire ressortir qu'à notre confrère du Défi, il a indiqué qu'il n'était pas question d'enlever l'alerte 1. Donc, s'il a fait plusieurs déclarations, pourquoi donc on ne se tient qu'à celle faite dimanche ? C'est ce que se demandent ceux qui soutiennent Ram Dhurmea. «Et pourquoi pas s'en tenir également au bulletin de la météo émis à 4 h 10 le lundi 15 janvier, qui parle de grosses averses orageuses avec des inondations dans plusieurs endroits de l'île ?», se demandent-ils.

Au niveau de l'opposition, alors qu'elle a réclamé le départ du gouvernement depuis lundi, elle préfère obtenir plus d'informations sur la vidéo avant de faire des commentaires. Ainsi ce duel Dhurmea-gouvernement n'est pas près de se terminer.

Me Glover réclamera l'intégralité de la vidéo diffus

What's next dans l'affrontement entre Ram Dhurmea et le ministre Husnoo après la diffusion d'une vidéo dans le JT de 19 h 30 de la Mauritius Broadcasting Corporation, le jeudi 18 janvier ? Vidéo qui montre la réunion du National Emergency Operations Command et à laquelle assistaient, entre autres, le ministre Anwar Husnoo et le directeur de la station météo de Vacoas, Ram Dhurmea et où on voit ce dernier affirmer qu'il comptait «enlever l'alerte I demain (NdlR, lundi) à 4 heures» et qu'il «n'y a aucun risque en ce qui concernelesécoles»...

Si Me Gavin Glover, Senior Counsel et avocat de l'ancien directeur de la station météorologique, parle de manipulation des faits après cette diffusion, il confie à l'express qu'il demandera bien évidemment l'intégralité de la vidéo lors du comité disciplinaire auquel son client fera face pour répondre aux accusations. Cette requête permettra en effet d'avoir une interprétation exacte des propos qui ont été dits dans la vidéo et d'établir les circonstances. «On doit savoir ce qui a été dit from start to finish. On reproche aux autorités d'avoir fait un montage des images. Celles-ci qui ont été diffusées ne reflètent pas la vérité, et c'est one side of the coin», avance le ténor du barreau.

Il va plus loin pour décrire les images diffusées. «Lors de la réunion du National Emergency Operations Command, il y a les powerpoint slides qui montraient le taux de pluviométrie à l'heure où il parlait, soit dimanche. Donc, avant lundi, il n'y avait pas de grosses pluies mais dans sa déclaration à la MBC à 22 H 20, il parle de la pluviométrie et des nuages formés. Pourquoi madame Leela Devi Dookun du ministère de l'Education a décidé qu'il n'y aura pas d'école lundi ? C'est parce qu'elle a bien écouté ses prévisions alors que les autres n'ont rien compris et lundi matin, il a évoqué la pluie.»

Me Glover a tenu à évoquer la déclaration de Ram Dhurmea à la MBC dans la nuit de dimanche. «Il y a un changement drastique ce soir dans la trajectoire du cyclone qui bouge dans le sud-est. Si jamais il va plus versl'est, on va maintenir l'alerte cyclonique lundi vu que les averses représenteront des dangers. De grosses pluies sont prévues avec la formation d'une nouvelle bande nuageuse. Et comme on ne va pas émettre deux alertes, l'avis de fortes pluies sera intégré dans l'alerte cyclonique», avait-il dit à la MBC.