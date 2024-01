Madagascar: Ramassage des ordures - Lancement de l'opération coup de poing

Grande mobilisation. Plusieurs institutions se mobilisent pour assainir la ville d'Antananarivo. « Le gouvernement, tous les ministères, la région Analamanga donnent un coup de pouce à la Commune urbaine d'Antananarivo et la Société municipale d'assainissement (SMA), en déployant des camions et des engins pour ramasser les déchets ménagers dans la Capitale », a déclaré le ministre de l'Eau, de l'assainissement et de l'hygiène, Fidiniavo Ravokatra. C'était à Andralanitra, hier, dans le cadre du lancement de l'opération coup de poing de ramassage d'ordures ménagères, dans la ville d'Antananarivo.

Ce déploiement de camions n'est pas suffisant pour vider les bacs. Outre le problème de matériel et de jets d'ordures dans les bacs, la difficulté d'accès vers la décharge d'Andralanitra, en cette période de pluie, pose également problème. Elle provoque le ralentissement du rythme d'enlèvement d'ordures. Fidiniavo Ravokatra annonce des mesures. « Nous allons déboucher les canaux pour faciliter l'évacuation d'eau dans le site. La route de la décharge sera renforcée avec des matériaux pour supporter la charge des camions », a-t-il détaillé.

C'est la énième opération coup de poing de ramassage d'ordures, mise en oeuvre, ces dernières années. Une fois ces opérations terminées, les déchets s'amoncellent à nouveau, et il faut attendre une autre opération, pour vider les bacs. Jusqu'ici, les responsables n'ont pas trouvé de solutions pérennes pour éviter l'entassement des ordures dans la Capitale.

L'appui de l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica) à la Commune urbaine d'Antananarivo, dans le but d'améliorer la Gestion des déchets solides à Antananarivo et l'enlèvement des ordures ménagères, est peut-être l'issue pour ce problème trop permanent. Grâce à ce partenariat, la CUA bénéficiera de trente-deux camions multi-bennes, de six camions bennes pour la collecte et le transport des déchets, deux camions bennes pour l'exploitation du site de décharge d'Andralanitra, d'un bulldozer, d'excavateurs, et d'autres équipements.