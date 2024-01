Madagascar: Sainte-Marie - Princesse Bora renaît de ses cendres

L'hôtel quatre étoiles Princesse Bora de Sainte-Marie célèbre ses vingt-cinq ans. Depuis sa création, il reste un des fleurons de l'industrie hôtelière de l'île.

Tel un phénix, l'hôtel quatre étoiles et écolodge « Princesse Bora » de l'île de Sainte Marie renaît de ses cendres. Ce fleuron de l'hôtellerie de la région garde son standing et ses excellents produits, et en est fier après vingt-cinq ans d'existence. Ce fut l'occasion pour ce joyau touristique de l'ile de se dévoiler sous un nouveau jour et de remercier ses collaborateurs.

L'établissement continue de grandir, de garder sa verve ainsi que sa position en tant que vecteur du développement touristique de la région. L'impact économique et la croissance amenée par l'hôtel à la région sont énormes et l'équipe continue également de s'améliorer, suivant les tendances exigées par la clientèle aussi diversifiée que distinguée. Innovant mais aussi créateur d'emplois, l'hôtel, bien que de renommée mondiale emploie à ce jour une équipe constituée à 95% de locaux. « S'il y a bien un point commun sur lequel les clients sont unanimes, c'est que l'hospitalité de l'équipe est exceptionnelle. Le Princesse Bora est une entité touristique incontournable pour l'île Sainte-Marie.

Avec ses 21 bungalows, cela fait plus de 25 ans que l'établissement (hôtel, restaurant et spa) est ouvert et compte à ce jour 160 employés », indique François Xavier Mayer alias « Fifou », président directeur général du groupe Princesse Bora lodge & spa, lors de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l'établissement le 15 janvier dernier. L'occasion de récompenser également les employés ayant effectué de bons et loyaux services. Ils sont trente collaborateurs à avoir reçu la distinction de chevaliers de l'ordre national tandis que quatre autres ont été distingués avec la médaille du travail. « Certains membres du personnel ont commencé en tant qu'employés de base pour finalement atteindre des postes de chefs de service et de directeurs, illustrant le parcours professionnel et la stabilité que l'entreprise offre à ses collaborateurs ».

Un lieu recommandé

L'établissement continue ainsi d'être une référence et un lieu recommandé dans les guides et carnets de voyage et ce, dans la Grande Ile ou à l'étranger avec des stars du showbiz comme Alexandra Lamy, Big MJ, ou encore d'autres influenceurs. Cela ne manque pas de faire grimper la cote de Princesse Bora dans des sites de référence en voyages comme TripAdvisor.

Sept ans après l'incendie ravageur dont elle a été victime, Princesse Bora reste un fleuron de l'industrie hôtelière, moteur économique de la région et un des créateurs d'emplois pour la jeunesse saint-marienne. Les avis sont unanimes, la portée de la présence de l'établissement dépasse celui du simple établissement hôtelier, elle est économique. « Malgré les nombreux tumultes et autres crises traversés par le pays, l'hôtel n'a jamais cessé son implication tant socialement qu'économiquement.

Dans sa vision, le concept d'Écolodge ne se résume pas au maintien d'une structure en harmonie avec son environnement, il s'agit également d'une gestion au quotidien comprenant des actions qui engendrent un impact durable pour l'intérêt commun : l'île, le secteur, les entités, les collaborateurs, les clients, les villageois aux alentours. Bref, pour le plus grand nombre », précise François Xavier Mayer dans son discours.

Toujours aux côtés des entités et d'associations (Centre de formation Fanorona, Centre Anjaranay, CétaMada, Office du Tourisme,...) qui ont pour mission de valoriser le savoir-faire saint-marien, promouvoir l'île et faire prospérer le tourisme. Cette année, le Princesse Bora Lodge compte maintenir l'ensemble des actions qui favorisent le bien-être des communautés locales et la préservation de l'environnement.