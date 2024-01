Madagascar: Cabinet ministériel - Quid du secrétariat d'État chargé des nouvelles villes ?

Les affaires courantes. C'est ce à quoi est confiné le secrétariat d'État auprès de la présidence de la République chargé des nouvelles villes et de l'habitat, jusqu'à nouvel ordre.

Ce département ne figure pas, en effet, dans l'organigramme du nouveau cabinet de Christian Ntsay, Premier ministre, présenté, dimanche. À s'en tenir au discours de Andry Rajoelina, président de la République, lors de cette cérémonie qui s'est tenue au Palais d'État d'Iavoloha, l'entité chargée des nouvelles villes et de l'habitat n'est pas non plus dans la liste des neuf secrétariats d'État dont les titulaires du poste seront nommés dans les jours à venir.

"La consigne est de poursuivre le travail jusqu'à nouvel ordre. Aussi, le secrétariat d'État se charge des affaires courantes", confie une source avisée. Depuis l'entrée en scène de la nouvelle équipe gouvernementale, le secrétariat d'État auprès de la présidence chargé des nouvelles villes et de l'habitat se trouve dans une situation particulière. Gérard Andriamanohisoa, qui est à sa tête, n'a pas été reconduit à son poste.

Affectation

Le décret de nomination du nouveau gouvernement abroge aussi celui qui a institué la précédente équipe. En principe donc, le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat est officiellement hors-jeu. Pour l'heure, cependant, il n'y aurait pas d'affectation de ses directions et services à d'autres départements ministériels.

Ce secrétariat d'État s'est chargé des projets présidentiels comme la ligne de téléphérique d'Antananarivo, ou encore du projet Miami, à Toamasina. Il y a aussi les projets d'habitations comme le Lake Village à Ivato. Son plus grand challenge est le projet de nouvelle ville Tana Masoandro. Toutefois, sa mise en oeuvre patine, vraisemblablement. Il est probable qu'au final, les attributions et projets sous la houlette dudit secrétariat d'État seront affectés à d'autres ministères.

Le ministère de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, pourrait reprendre les projets d'habitation et d'aménagement comme le projet Miami. La finalisation de la construction du téléphérique pourrait revenir au ministère des Transports et de la météorologie. Une partie des attributions du secrétariat d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat pourrait revenir à un nouveau secrétariat d'État auprès de la présidence.

Dans son discours, dimanche, Andry Rajoelina a annoncé la création d'un secrétariat d'État auprès de la présidence de la République chargé de la lutte contre la pauvreté et de l'insertion sociale. C'est ce département qui coordonnera le projet "Ankohonana Miarina". Il consiste à octroyer des formations en agriculture et élevage. Pour un final, pour les plus assidues, avoir accès à un terrain avec une habitation qui sera installé dans une nouvelle ville.