Madagascar: Législatives - Le collectif des candidats rêve de la majorité

À l'approche des prochaines élections, l'opposition commence les préparatifs. Todisoa Andriamampandry annonce la couleur pour la stratégie du collectif des candidats.

En vue des prochaines élections législatives, même si aucune date n'a été fixée pour le scrutin, les états-majors politiques commencent déjà les préparatifs. L'intention est claire de la part du « Tiako i Madagasikara » à en croire les dires du député élu dans le district Tana VI, Todisoa Andriamampandry, hier. Selon lui, il est temps pour les partisans de se mobiliser pour les prochaines législatives afin d'avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale dans le but d'avoir la main mise sur la proposition de Premier ministre comme la loi le stipule.

Cette déclaration confirme l'intention de l'opposition de prendre part aux prochaines échéances électorales. Avec le collectif des candidats qui se réunit cette semaine, le député d'Ambohimanarina déclare que l'opposition compte s'unir pour les élections dites de proximité. « On projette en ce moment de se battre à l'unisson pour toutes les élections à venir. Il y aura donc un seul candidat issu du collectif des candidats », explique le sociologue.

Stratégie

Todisoa Andriamampandry dévoile les plans de l'opposition vis-à-vis de des élections. Il explique que la raison est de pouvoir contrer le régime qu'il considère comme illégitime. « En briguant la majorité à l'Assemblée, il sera possible de procéder à une motion d'empêchement », a-t-il soutenu. D'après lui, la lutte n'est pas encore finie et elle ne se terminera que lorsque « l'État de droit» sera rétabli, mais «on fera tout notre possible pour que cela se termine cette année », poursuit-il.

%

Il n'oublie pas non plus de sensibiliser les électeurs à vérifier leurs noms auprès des autorités concernant la liste électorale et invite aussi la population à être vigilante au moment du scrutin et de scruter ce qui se passe dans chaque bureau de vote. Néanmoins, le député de Tana VI appelle à des changements au niveau de la Haute Cour Constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour avoir plus de transparence par rapport aux traitements des résultats.