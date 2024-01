Maroc: Meknès - El Ktiri souligne le rôle important que joue l'école nationale dans la préservation de la mémoire historique

Meknès — Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mostapha El Ktiri a souligné, vendredi à Meknès, le rôle important que joue l'école nationale dans la préservation de la mémoire historique.

S'exprimant lors d'un meeting organisée en célébration du 80eme anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance sous le thème "le Rôle de l'école marocaine dans la préservation de la mémoire historique et l'éducation aux valeurs nationales et citoyennes positives", M. El Ktiri a mis l'accent sur l'importance du rôle de l'école dans la consolidation de l'identité nationale et des valeurs de patriotisme et de citoyenneté chez les générations montantes.

Cette rencontre intervient dans le cadre de la consolidation de l'approche participative prônée par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération en matière de préservation de la mémoire collective et sa valorisation, a-t-il indiqué, ajoutant que le renforcement de la coopération avec les établissements scolaires et éducatifs a permis la consécration de ces valeurs de patriotisme et de citoyenneté chez les jeunes.

Dans ce cadre, a-t-il rappelé, une série de conventions de partenariat ont été signées avec les ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur en matière notamment de formation et de recherche historique.

%

Il a souligné les efforts consentis depuis 2001 avec ces départements pour la préservation de la mémoire collective du mouvement national et de l'armée de libération à travers la signature de nouvelles conventions et de protocoles d'accord en la matière s'agissant des activités et des programmes scolaires outre la publication de contes en faveur des élèves.

Par ailleurs, M. El Ktiri, qui était accompagné du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar, a rappelé également la baptisation de 54 écoles et établissements scolaires du nom d'anciens combattants et anciens membres de résistance au niveau de la seule préfecture de Meknès.

Au programme de cette journée figurait également la visite du cimetière des martyrs de l'épopée de la liberté et de l'indépendance. En marge de cette rencontre, une exposition des photos des signataires du manifeste de l'indépendance a été par ailleurs organisée.

Organisé en collaboration avec les directions provinciales de l'Education nationale et de la Culture et une association locale, ce meeting a été rehaussé par plusieurs spectacles présentés par des élèves de certains établissements scolaires de la ville.