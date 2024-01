Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - Une prestation de serment haute en couleurs

Pour son nouveau mandat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a invité, le 20 janvier, à Kinshasa ses compatriotes à faire de la République démocratique du Congo (RDC) un pays prospère.

Le stade des Martyrs, en plein coeur de Kinshasa, la capitale de la RDC, a affiché complet, à l'occasion de la prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu le 20 décembre dernier, pour un nouveau mandat de cinq ans. Dix-huit chefs d'Etat africains, dont le Congolais Denis Sassou N'Guesso, en compagnie de son épouse, ainsi que quarante-cinq hauts représentants invités ont pris part à cette cérémonie marquée, entre autres, par une slave de vingt et un coups de canon alors que parmi la foule exhibant des drapelets aux couleurs du pays, des pagnes estampillés « deuxième mandat » étaient visibles.

Entré dans le stade sur une jeep décapotable escortée par des motards et des chevaux, Félix Tshisekedi a effectué le tour des lieux sous ovation avant de recevoir les honneurs militaires et passer en revue les troupes de la garnison de Kinshasa mobilisées pour la circonstance. Le temps ensuite d'embrasser son épouse, puis saluer ses hôtes de marque.

D'émouvants moments ont ponctué l'investiture du chef de l'Etat de la RDC. Une séance de prières au cours desquelles les officiants, entre chants et prêches, ont imploré la paix et la justice, mais aussi témoigné la peine de l'Eglise et des fidèles de voir certains continuer à « voler » et s'enrichir au détriment de la population; l'audience solennelle publique de la Cour constitutionnelle confirmant l'élection du président de la République; la prestation de serment par ce dernier suivie de l'exécution de vingt et un coups de canon ; la remise au chef de l'Etat du drapeau national, des cordons de Grand chancelier des ordres nationaux ; des attributs du pouvoir par les notabilités traditionnelles venues des vingt-six provinces du pays ; le discours d'investiture ; l'échange de civilités avec les hôtes, et enfin le défilé militaire.

Dans son discours, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a cité nommément chacun de ses homologues chefs d'Etat ainsi que les anciens présidents africains présents à la cérémonie, a salué le concours de la Mission des Nations unies (Monusco), de la République du Congo et de la République d'Angola voisines pour l'appui technique que ces parties ont apporté à la RDC afin d' accomplir son processus électoral. En mémoire des victimes des violences en cours à l'est de son pays, il a fait observer une minute de silence, dénonçant des « agresseurs ».

Le chef de l'Etat a aussi salué sa famille politique dont la fidélité a conduit à sa victoire, puis les candidats malheureux au dernier scrutin présidentiel. A ses compatriotes, Tshisekedi dit avoir compris leurs attentes devant les besoins d'emploi, de la sécurité sociale, des jeunes et des femmes, du pouvoir d'achat, de la stabilité du franc congolais, de sécurité. « Des actions visibles ont été réalisées au cours de mon dernier mandat et vont être poursuivies au cours de ce nouveau quinquennat », a-t-il promis.

Le président Tshisekedi veut garantir la sécurité des citoyens de la RDC partout où ils se trouvent et entreprendre le développement des chaînes de valeur agricoles, l'assainissement des villes et l'aménagement du territoire national. Il a invité ses compatriotes à la vigilance et pris à partie « des forces intérieures alliées à des puissances extérieures et aux pays voisins » pour saper les efforts de cohésion nationale.

« Par votre concours, nous serons capables d'assurer la destinée de notre pays », a assuré Félix Tshisekedi. Pour le nouvel élu, les défis sont immenses mais son ambition est, comme il l'a déclaré, de faire en sorte que dans la nouvelle ère de paix et de justice qui s'est ouverte le 20 janvier avec le début de son second mandat, la RDC accomplisse son destin vers la prospérité.