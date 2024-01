Congo-Brazzaville: La baie des fantasmes

Témoin de nos allées et venues, la nappe d'eau silencieuse, parfois asséchée, parfois bondée comme c'est le cas ces jours-ci, est incontestablement un don de la Providence.

Du haut de son immense bonté, Dieu seul sait si les deux capitales les plus proches au monde en profitent autant. Oui, Brazzaville et Kinshasa, capitales respectives de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, ont en partage cette onde généreuse, le fleuve Congo, et lui doivent de continuer à leur distribuer ses gracieusetés.

Il y a de toute évidence le précieux liquide incolore, inodore et sans saveur ; il y a plus encore, quand on pense à cet écosystème aquatique insoupçonné que, de part et d'autre du fleuve, les populations riveraines tiennent en estime. Bénies, Brazzaville et Kinshasa doivent oeuvrer à en faire une opportunité d'échanges et proscrire tout discours de haine que des oisifs invétérés présentent faussement comme le visage de la relation qu'il conviendrait d'établir entre les deux peuples.

De ce côté du fleuve-ci, de sa rive droite, on s'étonne du soupçon permanent de déstabilisation que sur la rive gauche, les esprits malins construisent à longueur de journée pour se donner bonne conscience. La frontière Est de la République démocratique du Congo, en ébullition depuis 1996 quand éclata la guerre conduite par l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre avec l'aide de ses partenaires extérieurs n'ayant toujours pas recouvré sa quiétude, y a-t-il lieu d'ouvrir des hostilités ailleurs ?

S'il pouvait plaire aux adeptes de l'élucubration d'ici et de là de ne pas faire du majestueux fleuve Congo la baie de tous les fantasmes, peut-être la seule bataille qui vaille pour Kinshasa et Brazzaville serait celle du développement adossé à la diplomatie du bon voisinage. Logés à la même enseigne de la quête du bien-être, les deux Congo en ont grandement besoin.