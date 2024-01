Congo-Brazzaville: Economie numérique - Caria Tech village, véritable incubateur pour résorber le chômage des jeunes

Le projet Caria Tech village, dédié à former les jeunes dans les technologies émergentes et innovantes dans l'intelligence artificielle, a été présenté au public récemment, lors d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo.

Le projet Caria Tech village est mis en place par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires, dans le but d'accompagner le développement du pays dans le secteur du numérique, classé dans les six piliers porteurs de croissance du Programme national de développement 2022-2026.

Il a pour objectif de mettre en place un écosystème susceptible de favoriser l'éclosion des start-up dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Le centre Caria jouera le rôle d'un institut supérieur pour offrir aux jeunes amoureux du numérique des formations de haut niveau dans le domaine. Il permettra également aux professionnels du métier d'entreprendre des recherches afin de renforcer leurs capacités sur les technologies innovantes. Outre ces modules de formation, le Caria va aussi accueillir de nombreux projets de recherche en vue de faciliter la collaboration entre le monde universitaire et industriel. Le Caria va aider le Congo à tirer profit des technologies innovantes afin de promouvoir le développement économique et social.

Dans son discours, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Juste Ibombo, a salué la matérialisation du projet qui, selon lui, va aider à garantir l' insertion sociale des jeunes à travers la création des start-up. « Nous voici réunis ce jour à Kintélé pour lancer les travaux de construction du parc technologique Caria Tech village. Ce programme dédié à l'apprentissage et à la pratique d'activités de développement des jeunes incubateurs inaugure l'entrée dans l'année consacrée à la jeunesse par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Dans un mode où l'économie numérique est devenue le moteur d'une révolution phénoménale, la mise en place du Caria devrait conduire les jeunes congolais à mesurer la portée de ce choix », a souligné Léon Juste Ibombo.