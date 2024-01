Congo-Brazzaville: Réforme de l'État - Le nouveau cap est tracé

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Réforme de l'État, Luc Joseph Okio, a appelé ses collaborateurs, le 19 janvier, à se mobiliser pour les chantiers de modernisation des administrations publiques. Le gouvernement veut doter le Congo de nouveaux cadres règlementaires allant de la digitalisation des services publics au développement des compétences entrepreneuriales des jeunes.

Au cours de la rencontre avec l'ensemble du personnel de son département, le ministre Luc Joseph Okio a essayé de dresser le bilan des activités menées par l'équipe en 2023. L'objectif de la communication, la troisième du genre avec ses collaborateurs, vise non seulement à faire le point des avancées réalisées durant l'année écoulée, mais également, de donner les orientations pour l'année 2024.

En effet, les cadres de ce département ministériel devraient s'atteler dans les prochains mois à finaliser les projets de loi sur le contenu local, sur l'agence de régulation du contenu local, sur les centres de gestion agréés et sur la justice restauratrice. « Ces différents projets offriront, entre autres, des opportunités d'emploi pour la jeunesse congolaise et créeront les conditions de stimulation du développement des compétences entrepreneuriales et professionnelles des jeunes. De nombreux défis nous attendent pour poursuivre l'accomplissement de notre mission en matière de transformation du mode de fonctionnement et de gestion de l'Etat », a estimé Luc Joseph Okio.

À cela il faut ajouter l'élaboration des textes d'application de la loi portant orientation de la réforme de l'Etat; l'élaboration et la validation du livre des normes des écrits administratifs; l'étude sur la simplification et la dématérialisation des procédures administratives de l'administration publique; la cartographie des réformes; l'organisation d'un atelier sous-régional sur le suivi évaluation ; la poursuite du diagnostic des capacités nationales en suivi et évaluation.

La concrétisation de ce plan annuel de travail nécessite un travail d'équipe empreinte de la culture de résultat. Dans cette option, le ministre a invité ses collaborateurs « à plus d'abnégation, de rigueur, de discipline et surtout à cultiver les valeurs chères au président de la République qui sont : l'amour de la patrie, le respect de l'autorité établie, le respect de la chose publique, la fierté d'appartenir à la nation congolaise », a-t-il martelé.

Rappelons qu'en 2023, outre la poursuite de la structuration de ce département ministériel, l'équipe a pu finaliser et faire valider la loi portant orientation de la réforme de l'Etat, adoptée en décembre 2023 par le Parlement. Celle-ci est en attente de promulgation. Le plan stratégique de la réforme de l'Etat est sur la table du gouvernement, tandis que le Répertoire interministériel des métiers, des emplois et des compétences de l'administration publique, validé au plan technique en décembre dernier, est en cours de finalisation.